Комплексно поддерживать новых инвесторов предлагают в Миннацэкономики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил ряд предложений касательно роста экономических показателей и привлечения инвестиций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения роста экономики центральным и местным исполнительным органам предлагается сконцентрироваться на следующих мерах. Первое – мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары и реализация соответствующих стабилизирующих мер; второе – реализация мер по обеспечению положительных темпов роста в отраслях экономики, оказание комплексной поддержки в подготовке уборки урожая», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Третье, по его словам – оперативное реагирование на всех уровнях на запросы новых инвесторов с предоставлением им комплексной поддержки.

«Четвертое – это продвижение доступных мер поддержки экспортеров для обеспечения достижения запланированных объемов поставок товаров отечественного производства; пятое – своевременное реагирование на запросы бизнеса и поддержание благоприятных условий для ведения его деятельности», - добавил министр.