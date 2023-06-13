РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:14, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Комплексно поддерживать новых инвесторов предлагают в Миннацэкономики

    None
    Фото: t.me/Kzgovernment
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил ряд предложений касательно роста экономических показателей и привлечения инвестиций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для обеспечения роста экономики центральным и местным исполнительным органам предлагается сконцентрироваться на следующих мерах. Первое – мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары и реализация соответствующих стабилизирующих мер; второе – реализация мер по обеспечению положительных темпов роста в отраслях экономики, оказание комплексной поддержки в подготовке уборки урожая», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    Третье, по его словам – оперативное реагирование на всех уровнях на запросы новых инвесторов с предоставлением им комплексной поддержки.

    «Четвертое – это продвижение доступных мер поддержки экспортеров для обеспечения достижения запланированных объемов поставок товаров отечественного производства; пятое – своевременное реагирование на запросы бизнеса и поддержание благоприятных условий для ведения его деятельности», - добавил министр.


    Теги:
    Правительство РК Инвестиции Экономика Миннацэкономики Правительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!