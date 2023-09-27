Комплексный план в области сейсмологии разработают в РК

Краеугольным камнем на сегодня является вопрос промышленной безопасности. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Имеется ряд общесистемных проблем в реагировании на ЧС, наличие которых подтверждают факты, имевшие место при пожарах в области Абай, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях, трагедии на шахтах АрселорМиттал, - сказал Сырым Шарипханов на заседании комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса по вопросам гражданской защите.





Глава МЧС добавил, что весь потенциал министерства направлен на их решение.

В частности, совместно с Советом Безопасности, Аппаратом Правительства и другими заинтересованными госорганами разработан алгоритм реагирования на пожары. Постановлением Правительства утвержден план действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштабов. Утверждено соглашение между МЧС и МЭПР, в части реагирования на сообщения о возникновении лесных пожаров, - пояснил Сырым Шарипханов.

Министр добавил, что в целях решения вопросов на правительственном уровне, при участии МЭПР разработан проект плана по совершенствованию системы предупреждения и ликвидации лесных пожаров на 2024-2027 гг.

Утвержден комплексный план первоочередных мер в сфере гражданской защиты на 2023 – 2027 годы, в рамках которого планируется укрепить уровень материально-технической оснащенности природоохранных и лесных учреждений до 100% и МЧС до 95%.

Краеугольным камнем является вопрос промышленной безопасности. Недавно произошедшая трагедия по вине работодателя на шахте «Казахстанская» АрселорМиттал, унесшая жизни 5-ти горняков и пожар на шахте «Саранская» подтвердили необходимость принятия кардинальных мер в данной сфере. Соответствующая поддержка Правительства получена, - подчеркнул Сырым Шарипханов.

Он таже отметил, что, наряду с пожарной и промышленной безопасностью, немаловажным является обеспечение сейсмической безопасности.