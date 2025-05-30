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    15:46, 30 Май 2025 | GMT +5

    Комплексный доклад для изучения причин разводов подготовят в Казахстане

    В Казахстане планируется подготовить комплексный доклад для более глубокого изучения процессов разводов. Об этом говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    семья
    Фото: freepik.com

    — Согласно данным Бюро национальной статистики, за последние пять лет количество разводов в стране сократилось (в 2020 году — 48,2 тыс., в 2024 году — 40,5 тыс., снижение на 16%). Такая тенденция связана с пересмотром государственной политики поддержки семьи. Утвержден медиаплан по продвижению традиционных семейных ценностей на 2025 год. В рамках разъяснительной работы задействованы социальные сети, наружная реклама, образовательные учреждения, органы ЗАГС и авторитетные общественные лидеры, — отметил Олжас Бектенов.

    Премьер-министр сообщил, что для более глубокого анализа этих процессов Министерство культуры и информации приступило к подготовке комплексного доклада.

    — Исследовательская работа уже началась. По ее итогам будут разработаны предложения по формированию семейных ценностей среди молодежи и укреплению института семьи, — добавил он.

    Ранее мы писали, что количество разводов растет в Костанайской области. 

    Теги:
    Минкультуры и информации Семья Развод Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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