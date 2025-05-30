Комплексный доклад для изучения причин разводов подготовят в Казахстане
В Казахстане планируется подготовить комплексный доклад для более глубокого изучения процессов разводов. Об этом говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Согласно данным Бюро национальной статистики, за последние пять лет количество разводов в стране сократилось (в 2020 году — 48,2 тыс., в 2024 году — 40,5 тыс., снижение на 16%). Такая тенденция связана с пересмотром государственной политики поддержки семьи. Утвержден медиаплан по продвижению традиционных семейных ценностей на 2025 год. В рамках разъяснительной работы задействованы социальные сети, наружная реклама, образовательные учреждения, органы ЗАГС и авторитетные общественные лидеры, — отметил Олжас Бектенов.
Премьер-министр сообщил, что для более глубокого анализа этих процессов Министерство культуры и информации приступило к подготовке комплексного доклада.
— Исследовательская работа уже началась. По ее итогам будут разработаны предложения по формированию семейных ценностей среди молодежи и укреплению института семьи, — добавил он.
Ранее мы писали, что количество разводов растет в Костанайской области.