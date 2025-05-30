Комплексный доклад для изучения причин разводов подготовят в Казахстане

— Согласно данным Бюро национальной статистики, за последние пять лет количество разводов в стране сократилось (в 2020 году — 48,2 тыс., в 2024 году — 40,5 тыс., снижение на 16%). Такая тенденция связана с пересмотром государственной политики поддержки семьи. Утвержден медиаплан по продвижению традиционных семейных ценностей на 2025 год. В рамках разъяснительной работы задействованы социальные сети, наружная реклама, образовательные учреждения, органы ЗАГС и авторитетные общественные лидеры, — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр сообщил, что для более глубокого анализа этих процессов Министерство культуры и информации приступило к подготовке комплексного доклада.

— Исследовательская работа уже началась. По ее итогам будут разработаны предложения по формированию семейных ценностей среди молодежи и укреплению института семьи, — добавил он.

Ранее мы писали, что количество разводов растет в Костанайской области.