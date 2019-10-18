Комплексная оценка судей – сколько этапов проходят кандидаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Высшего судебного совета, судья Верховного суда РК Нуржан Джолдасбеков рассказал о критериях отбора кандидатов на должность судьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По аналогии с государственной службой законодательно закреплена недопустимость назначения/избрания судьей лица: уволенного или в течение трех последних лет привлекавшегося к дисциплинарной ответственности за дискредитацию государственной службы; уволенного по отрицательным мотивам с госорганов; ранее судимого или привлекавшегося к уголовной ответственности, в том числе освобожденного от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям», - сказал Нуржан Джолдасбеков на международном круглом столе «Перспективы кадровой политики в судебной системе».

Также по его словам, установлен запрет на участие в конкурсе на занятие вакантной судейской должности: судьи, если со дня снятия с него дисциплинарного взыскания, прошло менее одного года; судьи, проработавшего в равнозначной занимаемой должности менее двух лет; действующего члена Высшего Судебного Совета.

Кроме того, запрещено занятие равнозначных руководящих судейских должностей более двух раз.

«С текущего года изменен порядок отбора на должности председателей судебных коллегий областных судов, вакансии которых теперь заполняются на конкурсной основе. Также Советом была разработана и внедрена система критериев оценки и отбора судей, детальных и дифференцированных для разных категорий судейских должностей», - добавил Н. Джолдасбеков.

На основе этих критериев Высшим Судебным Советом введена в действие многоступенчатая, поэтапная система оценки кандидатов.

«Первый этап – проверка на соответствие квалификационным требованиям. Второй – оценка специальной компьютерной программой по цифровым критериям (таким как: юридический и судейский стаж, результат квалификационного экзамена, образовательный уровень и др.), которые подсчитываются и ранжируются автоматически. Третий – комплексная оценка Комиссией конкурсного отбора по системе дифференцированных оценочных критериев (таких, как: качество правосудия, мнение органов судейского сообщества, характеристика и т.д.). Четвертый – интервьюирование кандидатов, позволяющее определить коммуникативные и профессиональные навыки претендентов», - перечислил судья.