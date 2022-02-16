Комплекс видеофиксации правонарушений заработал в штатном режиме в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На улицах Костаная система видеофиксации «Еркін патруль» начала работать в штатном режиме. До этого в областном центре систему запускали в тестовом режиме в течение двух месяцев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Аппарат представляет собой видеосистему, которая фиксирует правонарушения в радиусе 360 градусов и устанавливается на патрульных полицейских машинах.

«С сегодняшнего дня данный комплекс начал работу в режиме реального времени. В случае фиксации составляются протоколы об административных правонарушениях. В связи с этим, департамент полиции Костанайской области предупреждает автолюбителей и призывает их быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Только за последние двое суток одним аппаратом было зафиксировано более 100 правонарушений, найдено 20 автомобилей, находящихся в розыске. Комплекс зарекомендовал себя очень хорошо», - отметил начальник административной полиции ДП Костанайской области Андрей Григоревский.

Такие видеокомплексы работают уже в нескольких городах Казахстана. К примеру, в Караганде последние 3 года работают 14 таких комплексов.

«Главным преимуществом является автоматический режим фиксации правонарушений без участия сотрудников полиции, что существенно снижает коррупционную составляющую», - отметил представитель ТОО «Goros» Виталий Окарский, который и занимается сборкой и поставкой данного оборудования.

Стоимость одного такого аппарата составляет 35 миллионов тенге. Производятся они в Турции.

В Костанайской области уже работают 6 единиц «Еркін патруль». В дальнейшем ДП Костанайской области планирует приобретать их и в другие города региона.

В полиции отмечают, что комплекс фиксирует такие правонарушения, как превышение скоростного режима, как отдаляющихся так и приближающихся машин, а также неправильную парковку, нарушение разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора. Также система позволяет вести розыскные мероприятия.

«Данные аппараты зарекомендовали себя эффективно, работали без сбоя, - пояснил инспектор группы автоматизации электронных услуг управления административной полиции ДП Костанайской области Бауржан Нугуманов. - Видеоархив с помощью специального планшета, которым также снабжены полицейские, позволяет фиксировать все нарушения в автоматическим режиме и направляет уведомления водителям».

Ранее сообщалось, что спецсистемы панорамной видеофиксации нарушений ПДД запустили в Костанае и Рудном.