Комплекс стратегических задач в водной отрасли реализуют до 2025 года в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обеспечение бережного и рационального использования водных ресурсов является актуальной задачей, важности реализации которой особое внимание уделил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе недавнего расширенного заседания Правительства. РГП «Казводхоз» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, которое занимается эксплуатацией, содержанием и обеспечением безопасности водохозяйственных объектов, подачей поливной и питьевой воды, в целях эффективного выполнения поставленных задач разработало Стратегию развития предприятия до 2025 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Документ содержит комплекс стратегических мер, направленных на достижение действенных показателей в водной отрасли страны.

Цифровизация гидротехнических сооружений

До 2025 года все основные магистральные каналы, а их – 119, будут оцифрованы. Цифровизация действующей системы позволит обеспечить переход с аналоговой формы передачи информации на цифровую, ввести автоматизированный учет объемов водопотребления и водораспределения и состояния гидротехнических сооружений. По словам генерального директора РГП «Казводхоз» Армана Касенова, данная мера сведет к минимуму влияние человеческого фактора.

«На балансе РГП «Казводхоз» числятся 4953 водохозяйственных и гидромелиоративных объекта республиканской собственности. Используемые методы и приборы измерений уровня и расхода воды не исключают ошибки измерений, не обеспечивают достаточную точность и оперативность, предполагают использование ручного труда. На это уходит много времени. Цифровизация исключит человеческий фактор и обеспечит оперативность обработки данных», - отметил глава предприятия.

Таким образом, за счет цифровизации гидротехнических сооружений, будет достигнута полная прозрачная картина по расходу воды с гибкой фильтрацией и оперативными сводками.

Разработка и внедрение инновационных и технологических решений в области водного хозяйства

В рамках Стратегии к 2025 году на предприятии планируется обеспечить 100% внедрение инновационных решений. Предполагается обеспечение водного хозяйства современным оборудованием, внедрение новых высокотехнологичных методов сбережения воды.

«В 2023 году, к примеру, будет предусмотрена возможность разработки технико-экономического обоснования по сбережению воды для создания подземных ирригационных систем в пилотных регионах: Туркестанская и Алматинская области. Также для возможности сбережения воды и повторного ее использования будет рассмотрена возможность использования сточных вод городов, которые могут быть переработаны для нужд сельского хозяйства. Регенерированная вода может быть использована для орошения», - добавил Арман Касенов.

Глава Казводхоз считает, что для повторного использования городских сточных вод сельские районы должны быть расположены достаточно близко к городу, обеспечивающему источник воды.

«Такие возможности существуют в Карагандинской и Акмолинской областях. Эти регионы могут быть выбраны в качестве пилотных», - сказал он.

Гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики

Арман Касенов подчеркнул, что одной из ключевых задач эффективного использования водных ресурсов страны является их рациональное использование, где в качестве ключевого показателя принят показатель снижения потери воды при транспортировке. Для этого проведен расчет прогнозных показателей протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене и потерь воды при транспортировке.

«Отмечу, общий объем водозабора для нужд населения и отраслей экономики составляет 25 кубических километров. Из них на сельское хозяйство приходится 65%, на промышленность - 30%, коммунальное хозяйство – 1%. Для обеспечения достаточным уровнем воды фермеров нужно внедрение водосберегающих технологий. Мы уже работаем в данном направлении», - подчеркнул глава Казводхоза.

Арман Касенов особо отметил, что будет пересмотрен тариф на использование воды для орошения. «Сейчас тарифы являются низкими, поэтому фермеры нерационально относятся к использованию воды», - добавил он.

Реорганизация РГП «Казводхоз» в Акционерное общество

В рамках Стратегии предполагается изменение юридической формы РГП «Казводхоз» на Акционерное общество «QazaqSu». По словам главы предприятия, данная мера повысит инвестиционную привлекательность организации.

«Реализация поставленных задач требует масштабного финансирования. Из-за ряда законодательных ограничений мы не имели возможности привлекать инвесторов в развитие нашей системы. Преобразование РГП в АО позволит наладить взаимодействие с инвесторами, что способствует эффективной реализации намеченных нами направлений», - отметил он.

Так, по мнению Армана Касенова, основным инструментом для обновления и реконструкции водохозяйственных сооружений, строительства новых водохранилищ, является привлечение внешних инвестиций и организация проектов государственного частного партнерства. Кроме того, на сегодня наблюдается высокий потребительский спрос на услуги подачи поливной и питьевой воды. Предприятие, являясь субъектом естественных монополий, не может самостоятельно регулировать тарифы на собственные услуги, что также сдерживающим фактором для развития.

На сегодня вопрос преобразования уже поддержан Правительством РК.

В результате принятых комплексных мер в рамках Стратегии на текущий момент Казводхоз сократил операционные убытки на 2,7 млрд тенге. Кроме того, административные расходы были оптимизированы на 20%, что позволило только в центральном аппарате достичь экономии средств на 130 млн тенге.

Так, расходы на содержание управленческого персонала и оплату труда были сокращены на 90 млн тенге, аренда офисных помещений - на 20 млн тенге, содержание, обслуживание и ремонт транспорта, а также информационных услуг - на 15 млн тенге, командировочные расходы - на 5 млн тенге.

Кроме того, 100% документооборота было переведено в электронный формат Documentolog. На всей авто и спецтехники предприятия установлена система GPS-мониторинга без капитальных вложений.