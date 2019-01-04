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Комплекс по сортировке мусора построят в Кызылорде

4 Января 2019 19:31 68
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Комплекс по сортировке мусора построят в Кызылорде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках Концепции по развитию «зеленой» экономики в Кызылординской области ведется комплексная работа по сбору, сортировке и переработке отходов, в том числе планируется строительство комплекса по сортировке ТБО мощностью 60 тыс тонн продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный портал акимата Кызылординской области.

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«В целом, работа по переработке твердых бытовых отходов ведется по трем направлениям: сбор, сортировка и переработка отходов. На сегодняшний день выделены 145 земельных участков для строительства полигонов для сбора промышленных и бытовых отходов в населенных пунктах области. В Казалинском и Кармакшинском районах полигоны были построены в 2013-2015 годах, подготовлены проекты строительства полигонов в Аральском и Сырдарьинском районах. Сейчас ведется работа в остальных районах», - сообщил руководитель отдела областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Болат Бисенбаев.

Также, согласно закону, с 1 января 2019 года запрещается захоронение огнеопасных отходов, пластмассовых и полиэтиленовых отходов, ртутьсодержащих ламп и приборов, стеклобоя и лома цветных и черных металлов и тому подобного с прочими бытовыми отходами. В связи с этим до конца года планируется строительство сортировочного комплекса для раздельного сбора и утилизации опасных отходов.

«Нынешний полигон для сбора отходов в Кызылорде используется уже более 20 лет и сейчас переполнен, в текущем году планируется начать строительство сортировочного комплекса.

Строительство комплекса планируется в рамках государственно-частного партнерства, сейчас объявлен конкурс на реализацию данного проекта. Как известно, в нашем регионе переработкой отходов занимаются ТОО «Ибрайхан и К ЛТД» и предприятие по переработке автошин ТОО «Smart Rubber», - сообщил Болат Бисенбаев.

 

 

 

 

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Ключевые слова: Кызылординская область, Экология,
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