Комплекс по сортировке мусора построят в Кызылорде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках Концепции по развитию «зеленой» экономики в Кызылординской области ведется комплексная работа по сбору, сортировке и переработке отходов, в том числе планируется строительство комплекса по сортировке ТБО мощностью 60 тыс тонн продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный портал акимата Кызылординской области.

«В целом, работа по переработке твердых бытовых отходов ведется по трем направлениям: сбор, сортировка и переработка отходов. На сегодняшний день выделены 145 земельных участков для строительства полигонов для сбора промышленных и бытовых отходов в населенных пунктах области. В Казалинском и Кармакшинском районах полигоны были построены в 2013-2015 годах, подготовлены проекты строительства полигонов в Аральском и Сырдарьинском районах. Сейчас ведется работа в остальных районах», - сообщил руководитель отдела областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Болат Бисенбаев.

Также, согласно закону, с 1 января 2019 года запрещается захоронение огнеопасных отходов, пластмассовых и полиэтиленовых отходов, ртутьсодержащих ламп и приборов, стеклобоя и лома цветных и черных металлов и тому подобного с прочими бытовыми отходами. В связи с этим до конца года планируется строительство сортировочного комплекса для раздельного сбора и утилизации опасных отходов.

«Нынешний полигон для сбора отходов в Кызылорде используется уже более 20 лет и сейчас переполнен, в текущем году планируется начать строительство сортировочного комплекса.

Строительство комплекса планируется в рамках государственно-частного партнерства, сейчас объявлен конкурс на реализацию данного проекта. Как известно, в нашем регионе переработкой отходов занимаются ТОО «Ибрайхан и К ЛТД» и предприятие по переработке автошин ТОО «Smart Rubber», - сообщил Болат Бисенбаев.