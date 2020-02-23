Комплекс по производству полиэтилентерефталата построят в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Комплекс по производству полиэтилентерефталата построят в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК, в мире растет потребление нефтегазохимической продукции и Казахстан диверсифицирует экономику за счет развития именно нефтехимической промышленности. В рамках этой программы в Атырау планируется построить комплекс по выпуску полиэтилентерефталата. Стоимость проекта - 700 млн долларов. Мощность комплекса примерно 430 тыс. тонн продукции в год. При строительстве будут трудоустроены около 1,5 тысяч человек, при эксплуатации комплекса будет занято более 300 сотрудников.

Наша справка. Полиэтилентерефталат – термопластик, используемый для изготовления пластиковых емкостей различного вида и назначения, в первую очередь пластиковых бутылок.