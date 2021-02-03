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    06:00, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Комплекс по производству бройлерного мяса построят в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Махамбетском районе Атырауской области будет построен комплекс по производству бройлерного мяса птицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2021 году в районе будет реализован проект «Строительство комплекса по производству бройлерного мяса птицы» ТОО «Meken Chiken». После запуска проекта стоимостью 5,9 млрд тенге в нем будут работать 79 человек. В рамках Карты индустриализации КХ «Жумагалиева» планирует ввести в строй теплицу. С реализацией этого проекта стоимостью 1,2 млрд тенге ожидается создание 40 рабочих мест. Строительство теплицы уже началось, ее планируемая площадь - 16 гектаров», - сообщает региональная служба коммуникаций.

    Отметим, в прошлом году в Махамбетском районе в рамках «Карты индустриализации» было реализовано 4 проекта. Это молочный завод, ферма по производству козьего молока, комплекс по производству биогумуса. Создано 125 новых рабочих мест.


    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Экономика
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