Комплекс по производству бройлерного мяса построят в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Махамбетском районе Атырауской области будет построен комплекс по производству бройлерного мяса птицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году в районе будет реализован проект «Строительство комплекса по производству бройлерного мяса птицы» ТОО «Meken Chiken». После запуска проекта стоимостью 5,9 млрд тенге в нем будут работать 79 человек. В рамках Карты индустриализации КХ «Жумагалиева» планирует ввести в строй теплицу. С реализацией этого проекта стоимостью 1,2 млрд тенге ожидается создание 40 рабочих мест. Строительство теплицы уже началось, ее планируемая площадь - 16 гектаров», - сообщает региональная служба коммуникаций.

Отметим, в прошлом году в Махамбетском районе в рамках «Карты индустриализации» было реализовано 4 проекта. Это молочный завод, ферма по производству козьего молока, комплекс по производству биогумуса. Создано 125 новых рабочих мест.