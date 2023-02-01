Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Комплекс по производству 1,250 млн тонн полиэтилена планируют запустить в Казахстане

1 Февраля 2023, 15:49
Комплекс по производству 1,250 млн тонн полиэтилена планируют запустить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году Казахстан планирует произвести 515 тысяч тонн продукции нефтегазохимической отрасли. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2023 году объем производства нефтегазохимической продукции планируется на уровне 515 тысяч тонн. В рамках дальнейшего развития отрасли начато строительство комплекса по производству бутадиена стоимостью около 900 млн долларов», - сказал Болат Акчулаков.

По словам министра, в этом году в рамках проекта «Полиэтилен» будет продолжено углубление производства.

«В 2023 году в рамках проекта «Полиэтилен» будет решен вопрос финансирования газосепараторной установки, позволяющей перерабатывать 9 млрд кубометров газа, и начато проектирование полэтиленового комплекса мощностью 1,250 млн тонн в год», - сказал Болат Акчулаков.


Фото из открытых источников


Новости по теме
Развитие атомной энергии - что может предложить Франция Казахстану
Ситуацию на рынке нефти обсудили на заседании Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+
Программа «Тариф в обмен на инвестиции» не приведет к росту стоимости электроэнергии - Болат Акчулаков
Теги:
Читайте также
Развитие атомной энергии - что может предложить Франция Казахстану
Болат Байшуаков стал директором Казахского газоперерабатывающиего завода
Ситуацию на рынке нефти обсудили на заседании Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+
Программа «Тариф в обмен на инвестиции» не приведет к росту стоимости электроэнергии - Болат Акчулаков
Что даст «тройственный газовый союз» странам-партнерам, объяснили в Минэнерго
Приступить к базовому проектированию АЭС намерены в РК
Минэнерго нужно до 1 апреля завершить аудит всех ТЭЦ и сетей - Роман Скляр
Дефицит электроэнергии в Казахстане достигает 1200 МВт в сутки - Правительство
Новости партнеров
Популярное
1 Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область
2 Главная задача – сохранить государственность - Касым-Жомарт Токаев
3 Кандидатов в депутаты выдвинула партия «Байтақ»
4 Первые авто легализовали в Экибастузе
5 Касым-Жомарт Токаев посетил Дом студентов в Таразе

Лента новостей