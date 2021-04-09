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    15:15, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Комплекс мероприятий по укреплению семейных ценностей запускают в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление по вопросам молодёжной политики города Нур-Султан запускает комплекс мероприятий, направленный на укрепление института брака и семьи путём разъяснения семейных ценностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Будут проведены мероприятия, обучающие семинары, тренинги в рамках трехлетнего проекта «Отбасы-бақыт мекені», рассчитанного на 2020-2022 годы.

    В рамках проекта будут организованы:

    - Семинары для молодых семей по разъяснению семейных ценностей;
    - Онлайн-тренинги для молодых семей, планирующих стать родителями;
    - Конкурс «Лучшая молодая семья»;
    - Конкурс видеороликов по пропаганде семейных ценностей «Отбасым - мақтанышым»;
    - Факультативные занятия для студентов ВУЗов и колледжей;
    - Конкурс в социальных сетях среди молодых семей на тему «Семейный отдых»;
    - Семейный спортивный марафон.

    Более подробная информация будет публиковаться на страницах в Instagram @elorda.otbasy и @ns_jastary.


    Теги:
    Астана Акимат Общество Молодежь
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