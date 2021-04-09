15:15, 09 Апрель 2021 | GMT +6
Комплекс мероприятий по укреплению семейных ценностей запускают в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление по вопросам молодёжной политики города Нур-Султан запускает комплекс мероприятий, направленный на укрепление института брака и семьи путём разъяснения семейных ценностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.
Будут проведены мероприятия, обучающие семинары, тренинги в рамках трехлетнего проекта «Отбасы-бақыт мекені», рассчитанного на 2020-2022 годы.
В рамках проекта будут организованы:
- Семинары для молодых семей по разъяснению семейных ценностей;
- Онлайн-тренинги для молодых семей, планирующих стать родителями;
- Конкурс «Лучшая молодая семья»;
- Конкурс видеороликов по пропаганде семейных ценностей «Отбасым - мақтанышым»;
- Факультативные занятия для студентов ВУЗов и колледжей;
- Конкурс в социальных сетях среди молодых семей на тему «Семейный отдых»;
- Семейный спортивный марафон.
Более подробная информация будет публиковаться на страницах в Instagram @elorda.otbasy и @ns_jastary.