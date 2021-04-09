Комплекс мероприятий по укреплению семейных ценностей запускают в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление по вопросам молодёжной политики города Нур-Султан запускает комплекс мероприятий, направленный на укрепление института брака и семьи путём разъяснения семейных ценностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Будут проведены мероприятия, обучающие семинары, тренинги в рамках трехлетнего проекта «Отбасы-бақыт мекені», рассчитанного на 2020-2022 годы.

В рамках проекта будут организованы:

- Семинары для молодых семей по разъяснению семейных ценностей;

- Онлайн-тренинги для молодых семей, планирующих стать родителями;

- Конкурс «Лучшая молодая семья»;

- Конкурс видеороликов по пропаганде семейных ценностей «Отбасым - мақтанышым»;

- Факультативные занятия для студентов ВУЗов и колледжей;

- Конкурс в социальных сетях среди молодых семей на тему «Семейный отдых»;

- Семейный спортивный марафон.

Более подробная информация будет публиковаться на страницах в Instagram @elorda.otbasy и @ns_jastary.