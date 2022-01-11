Комплекс мер в поддержку казахстанских предпринимателей принял «Казахтелеком»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В период действия Чрезвычайного положения в стране, услуги и сервисы открытой цифровой платформы ISMET.kz для предпринимателей доступны без подключения к интернету, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент Коммуникаций АО «Казахтелеком».

Казахстанские предприниматели могут в обычном режиме проводить все необходимые операции, а также при возникновении потребности временно приостановить или отсрочить платежи за услуги связи, оформив заявки через портал ISMET.kz .

Кроме того, для субъектов МСБ на портале доступен онлайн сервис для подачи заявок на подключение и устранение неполадок услуг связи от АО «Казахтелеком».