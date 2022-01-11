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Комплекс мер в поддержку казахстанских предпринимателей принял «Казахтелеком»

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
11 Января 2022, 11:04
Комплекс мер в поддержку казахстанских предпринимателей принял «Казахтелеком»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В период действия Чрезвычайного положения в стране, услуги и сервисы открытой цифровой платформы ISMET.kz для предпринимателей доступны без подключения к интернету, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент Коммуникаций АО «Казахтелеком».

Казахстанские предприниматели могут в обычном режиме проводить все необходимые операции, а также при возникновении потребности временно приостановить или отсрочить платежи за услуги связи, оформив заявки через портал ISMET.kz .

Кроме того, для субъектов МСБ на портале доступен онлайн сервис для подачи заявок на подключение и устранение неполадок услуг связи от АО «Казахтелеком».

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