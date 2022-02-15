Комплекс мер по повышению доходов будет охватывать все категории населения – Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 41% занятого населения работают в низкопродуктивных отраслях с невысоким уровнем дохода. Об этом заявил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов на заседании Правительства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акмади Сарбасов отметил, что реальные доходы населения напрямую зависят от экономического роста и производительности труда.

«В последние десять лет прирост ВВП был обеспечен на 62% за счет сферы услуг, производительность труда в которой значительно ниже, чем в обрабатывающей промышленности. С 2015 года 37% рабочих мест создано в низкопродуктивных секторах, преимущественно в отраслях с преобладающим государственным участием, таких как образование, здравоохранение, государственное управление. Только 8% рабочих мест создано высокопроизводительными отраслями. В результате сегодня 41% занятого населения заняты в низкопродуктивных отраслях с невысоким уровнем дохода», - сообщил первый вице-министр труда.

В связи с этим основной задачей ведомства, по словам спикера, является увеличение темпов создания стабильных и производительных рабочих мест. Для этого местными исполнительными органами должны быть утверждены региональные карты занятости с перечнем инвестиционных проектов и количеством создаваемых рабочих мест.

Вице-министр также добавил, что мониторинг создания рабочих мест будет обеспечен через информационную систему, с проверкой данных по налоговым и пенсионным отчислением и электронным трудовым договорам.

Он подчеркнул, что комплекс мер по повышению доходов граждан будет охватывать все категории населения.