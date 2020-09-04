Комплекс мер по дальнейшему улучшению бизнес-климата примут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов рассказал, какие меры будут реализованы в целях дальнейшего развития предпринимательства в рамках Послания Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках нового направления госпрограммы «Дорожная карта бизнеса - 2025» в целях оказания дополнительной помощи малому и среднему бизнесу в соответствии с поручением Главы государства будет производиться субсидирование процентных ставок по действующим кредитам МСБ с доведением до 6% годовых для конечного заемщика.

Субсидирование покроет период 12 месяцев, начиная с момента объявления режима ЧП.

Будет принят комплекс мер по дальнейшему улучшению бизнес-климата. Это включает автоматизацию систем управления рисками, ревизию всех регуляторных требований и их сокращение», - сказал Алихан Смаилов в ходе онлайн-брифинга в Правительстве.

Также, по его словам, готовятся меры по введению института регуляторной апелляции с закреплением ее в Предпринимательском кодексе.

«Субъекты МСБ будут освобождены от уплаты арендных платежей по объектам республиканской и коммунальной собственности до конца текущего года. Аналогичные меры будут приняты по объектам квазигоссектора. Субъекты малого и среднего бизнеса в пострадавших сферах будут освобождены от отчислений с Фонды оплаты труда в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонд медицинского страхования до конца текущего года», - отметил первый заместитель Премьер-Министра.

Напомним, выступая с Посланием, Президент РК поручил разработать новую нормативно-правовую базу деятельности малого и среднего бизнеса.







