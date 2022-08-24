Комплекс и письменный памятник древнетюркской эпохи нашли в Монголии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В результате научной археологической экспедиции в долине Номгон (Архангайский аймак Монголии), проведенной совместно Международной Тюркской академией и Институтом истории и археологии Монгольской академии наук, был обнаружен комплекс, посвященный Кутлуг Эльтерис кагану. В связи с этим Тюркская академия провела в Улан-Баторе специальную пресс-конференцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Академии.

В ходе пресс-конференции президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали рассказал о научно-исследовательских работах Академии в Монголии и сообщил, что в этом году совместной экспедицией «Номгон-2022» обнаружен комплекс памятников, посвященный Кутлуг Эльтерис кагану.

«Сегодня я хочу поделиться с вами хорошей новостью. В результате экспедиции этого года был обнаружен комплекс и надгробный памятник, посвященный отцу Кюльтегина и Бильге-кагана Кутлуг Эльтерис-кагану, возродившему Тюркский каганат. Хочу отметить, что это древнейший письменный памятник, где впервые в ценном артефакте тюркской эпохи встречается название «тюрк», — сказал глава Академии.

Дархан Кыдырали выразил благодарность участникам экспедиции, совершившим новое открытие, и Монгольской академии наук, поддержавшей эту работу.

В свою очередь, директор Института истории и археологии Монгольской академии наук Гелегдоржа Эрегзен рассказал о результатах научной археологической экспедиции в долине Номгон. Он отметил, что комплекс Номгон является важнейшей находкой древнетюркской эпохи в Монголии.

Общая площадь комплекса составляет 49х41,5 м. Вокруг комплекса был вырыт ров овальной формы, который располагался с запада на восток, при этом из извлеченного грунта было построено укрепление.

С западной стороны комплекса расположен каменный куб с отверстием посередине (алтарь), каменные фигуры человека, статуя льва с двумя детенышами и две статуи овец. К востоку от ворот комплекса находится гряда из 51 балбала. Среди них на пяти балбалах обнаружен символ «горного козла», принадлежащий роду Ашина.

Кроме того, в процессе раскопок в комплексе были обнаружены остатки керамических покрытий и кирпичей, уложенных на пешеходную дорожку, что позволило установить наличие барык (места поклонения).

Перед барыком обнаружены верхняя часть письменного памятника и подставка в форме черепахи. На двух гранях найденной ценной находки высечена древнетюркская руническая надпись, а с третьей стороны - надпись на согдийском языке. Ученые, участвовавшие в экспедиции, выделили в тексте памятника ряд слов, таких как «Тенгри», «Тюрк», «Кутлуг», «түмен». На основании информации, полученной из текста надписи, сделан вывод о том, что Номгонский комплекс был посвящен отцу Кюльтегина и Бильге кагана – Кутлук Эльтерис-кагану, возродившему Тюркский каганат. Кроме того, эта надпись является древнейшим письменным памятником тюркской эпохи, где впервые встречается наименование «тюрк».

В целом Номгонский ритуальный комплекс во всех своих чертах сходен с ритуальными комплексами Бильге-кагана и Кюльтегина. В верхней части Номгонского письменного памятника изображены головы двух волков, имеющих также сходство с драконом и обращенных туловищем вниз. Известно, что такие каганские атрибуты были высечены в верхней части памятников в честь Таспар-кагана, Бильге, Кюльтегина и на других памятниках. Номгонская надпись является важным памятником государственного значения, как и орхонские памятники.

Академия планирует подготовить научный сборник, посвященный результатам Номгонской научной экспедиции, и представит его в столицах тюркских государств. Раскопки памятников тюркской эпохи в Монголии будут продолжены и в дальнейшем.

Фото: twesco.org