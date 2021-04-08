Комплекс «Алтынказган» и городище Каракабак заинтересуют туристов в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - О двух археологических памятниках мирового уровня в Мангистауской области рассказали на пресс-конференции в Мангистауском областном историко-краеведческом музее имени А. Кекильбаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на центр общественных коммуникаций.

В мероприятии приняли участие руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области Пания Сармурзина, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Сибирского отделения Института археологии и этнографии Российской академии наук Евгений Богданов, археолог Андрей Астафьев и директор Мангистауского областного историко-краеведческого музея им. А. Кекильбаева Султанбек Кудайберген.

Первая археологическая находка мирового уровня - это «Алтынказган» большой религиозно-могильный комплекс I-VI вв. до н. э. Там проводились погребальные обряды в традициях древних кочевников. Комплекс был сильно разграблен в прошлые века. Тем не менее, археологи нашли часть предметов. В частности, была найдена шуба. Древние мастера использовали в ее украшении пуговицы, золото и драгоценные камни красного цвета и янтарь. Именно эти экспонаты относятся к гуннской культуре.

«В ходе изучения торговых связей Мангистау три года назад в урочище Каракабак была обнаружена уникальная местность, расположенная на берегу моря. Предварительные исследования показали, что это крупная торгово-ремесленная точка, построенная хорезмийцами в I веке до нашей эры. Позднее, в эпоху гуннов (IV-V вв.) город был заселен полуоседлыми кочевниками и стал богатым торгово-ремесленного центром. Многочисленные находки свидетельствовали о торговых связях с Китаем, Бухарским войском, древним Хорезмом, Парфией и Сасанским Ираном. Находка византийской монеты свидетельствует о том, что именно водный путь соединял Каспийское и Черное моря, реки Волга и Урал. Карабакское городище - первый в истории материальный свидетель, доказывающий, что Великий Шелковый путь имел Северную сухопутно-морскую ветвь и что он пролегал через Мангистау 2000 лет назад. Это вторая новость мирового уровня», - заявил археолог Андрей Астафьев.

По его словам, в ходе исследования могильника в городе Каракабак было обнаружено несколько черепов, которые были изменены вручную. В областном историко-краеведческом музее решили восстановить облик древних жителей Мангистау. Планируется сделать пластическую реконструкцию образа женщины эпохи гуннов.

Российский ученый Е. Богданов отметил, что «городище Каракабак предположительно было разрушено под влиянием землетрясения в V веке. В древнем городе когда-то процветали ремесла и торговля, и жило около 100 человек. В то время уровень Каспия был высоким, здесь были источники пресной воды, разнообразная фауна».

«Открытие Алтынказган и Каракабак на территории Мангистауской области позволит вывести регион вместе с удивительными архитектурными памятниками на передний план по историко-культурному значению в Казахстане. Эти объекты должны стать неотъемлемой частью туристского потенциала Мангистауской области на маршруте Великого Шелкового пути. Как человек, который видел эти исторические объекты своими глазами, я хочу сказать, что они масштабны и незабываемы», - добавила руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области Пания Сармурзина.

Она рассказала, что в областном музее для этих археологических открытий создается отдельный зал, работает археологическая лаборатория, в ближайшие дни будет организован пресс-тур для представителей СМИ, чтобы они своими глазами увидели древние городища.

По информации руководителя управления, мировое научное сообщество уже высказало мнение об Алтынказгане. Французская продюсерская компания «Пернель медиа» сняла фильм об истории гуннов. Съемки по полевому изучению памятников, относящихся к гуннам, велись в Алтынказгане. Премьера фильма прошла успешно на французском канале «France 5» и американском «Discovery Science». На телеканале «Viasat History « транслируется русская версия. В ближайшее время по результатам исследования в комплексе «Алтынказган» планируется написать и издать научный труд на казахском и русском языках.



