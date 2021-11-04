Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Компетенции Агентства финансового мониторинга намерены расширить  в РК

Автор:  
Серик Сабеков
4 Ноября 2021, 10:40
Компетенции Агентства финансового мониторинга намерены расширить  в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены расширить компетенции Агентства финансового мониторинга. Об этом сообщила сенатор Ольга Перепечина, представляя поправки в законодательство по вопросам противодействия отмыванию нелегальных доходов на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагается предоставить доступ к Национальному реестру бизнес-идентификационных номеров уполномоченному органу по финансовому мониторингу (без права модерирования) в целях установления прозрачности сведений о законном владельце (прямом или косвенном) учреждения», - сказала Ольга Перепечина.

Также, по словам депутата, законопроектом предлагается снижение пороговых значений по отдельным видам операций с деньгами и имуществом, установление для субъектов финансового мониторинга срока не позднее 24 часов с момента размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа списка лиц, причастных к финансированию терроризма, для принятия мер по замораживанию операций и другие новеллы.

«В целом принятие и реализация законопроекта будут способствовать повышению безопасности национальной финансовой системы, не повлекут отрицательных социально-экономических и правовых последствий и не потребуют дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета», - заверила Ольга Перепечина.

Сенат   Экономика   Другие государственные органы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК