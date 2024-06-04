РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:09, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Компенсирующий тариф на газ для восстановления прав 14 тысяч потребителей установили в Алматы

    прокуратура
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    По результатам проверки прокуратуры Ауэзовского района города Алматы в действиях частной компании установлен факт злоупотребления доминирующим положением путем несоразмерного возмещения инвестиций за счет средств потребителей при подключении к внутриквартальным сетям газоснабжения. Об этом передает агентство Kazinform.

    По информации пресс-службы прокуратуры, также установлено превышение тарифа, утвержденного уполномоченным органом в области естественных монополий, получен необоснованный доход.

    — По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора компания была оштрафована на сумму 65 млн тенге по статьям 159 и 164 КоАП РК. Также уполномоченному органу было поручено установить компенсирующий тариф для восстановления прав более чем 14 тысяч потребителей, — сообщили в ведомстве.

     

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Прокуратура Алматы Естественные монополии
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!