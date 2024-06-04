Компенсирующий тариф на газ для восстановления прав 14 тысяч потребителей установили в Алматы

По результатам проверки прокуратуры Ауэзовского района города Алматы в действиях частной компании установлен факт злоупотребления доминирующим положением путем несоразмерного возмещения инвестиций за счет средств потребителей при подключении к внутриквартальным сетям газоснабжения. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации пресс-службы прокуратуры, также установлено превышение тарифа, утвержденного уполномоченным органом в области естественных монополий, получен необоснованный доход.