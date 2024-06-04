Компенсирующий тариф на газ для восстановления прав 14 тысяч потребителей установили в Алматы
По результатам проверки прокуратуры Ауэзовского района города Алматы в действиях частной компании установлен факт злоупотребления доминирующим положением путем несоразмерного возмещения инвестиций за счет средств потребителей при подключении к внутриквартальным сетям газоснабжения. Об этом передает агентство Kazinform.
По информации пресс-службы прокуратуры, также установлено превышение тарифа, утвержденного уполномоченным органом в области естественных монополий, получен необоснованный доход.
— По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора компания была оштрафована на сумму 65 млн тенге по статьям 159 и 164 КоАП РК. Также уполномоченному органу было поручено установить компенсирующий тариф для восстановления прав более чем 14 тысяч потребителей, — сообщили в ведомстве.