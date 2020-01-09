Компенсировать полицейским ипотечный платеж предложили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские полицейские обсудили новые идеи и предложения с депутатами Мажилиса Парламента Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейские внесли предложение депутатам рассмотреть вопросы по компенсации ипотечного платежа сотрудникам полиции на примере военнослужащих Министерства обороны», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области журналистам.





Инициатива прозвучала на рабочей встрече депутатов Мажилиса Парламента Казахстана с личным составом департамента полиции Павлодарской области. В ней приняли участие член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Наринэ Микаелян и депутат Мажилиса Парламента РК Магеррам Магеррамов. Депутаты и полицейские обсудили внесенные в уголовный и административный кодексы изменения, а также миграционное законодательство.





«Также выдвинуто предложение об увеличении штатной численности административных государственных служащих в Центре миграционных услуг», - добавили в ведомстве.Руководство управления миграционной службы поблагодарило депутатов за поддержку идеи открытия Центра миграционных услуг, где ежедневно обслуживают более 100 граждан.









--