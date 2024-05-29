Компенсации за вредность на 255 млрд тенге получили работники в Казахстане

В 2023 году 697 тысяч работников получили компенсации за вредность на сумму 255 миллиардов тенге, что на 23% больше, чем в 2022 году. Статистическими данными поделились в Министерстве труда и социальной защиты населения РК на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Результаты государственного контроля показывают, что более 20% выявленных нарушений приходится на вопросы безопасности и охраны труда. За четыре месяца этого года инспекторами труда выявлено 720 фактов нарушений по безопасности и охране труда (БиОТ).

Основные нарушения, выявляемые при проверках:

необеспечение средствами защиты, спецодеждой и спецобувью (69 фактов или 16%);

непроведение обучения работников по БиОТ (62 или 14%);

необеспечение безопасными условиями труда (30 или 7%).

Одной из причин производственного травматизма являются недостатки в обучении безопасному труду. В 2023 году это явилось причиной 20% несчастных случаев.

В целях решения этого вопроса планируется разграничить процедуры обучения, проводимого учебными центрами, и проверки знаний по охране труда с созданием онлайн-платформы. Будут усилены требования к учебным центрам, создан единый учебно-методический центр, одной из функций которого будет разработка (пересмотр) типовых учебных программ и контрольных вопросов для проверки знаний.