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    Компенсации пассажирам за задержки поездов введены в Грузии

    Министерство экономики Грузии утвердило новые правила защиты прав пассажиров железнодорожного транспорта, предусматривающие компенсации за задержку поездов, а также дополнительные гарантии при отмене рейсов, изменении маршрутов и проблемах с багажом, сообщает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на Законодательный вестник Грузии.

    Компенсации пассажирам за задержки поездов введены в Грузии
    Фото: АО «Грузинская железная дорога»

    Согласно утвержденному регламенту, если задержка произошла по вине железнодорожной компании и стоимость билета пассажиру не была возвращена, ему полагается компенсация в размере не менее 25% стоимости билета при задержке от 60 до 119 минут и не менее 50% — при задержке на 120 минут и более.

    Если в ходе поездки становится известно, что поезд прибудет в пункт назначения с опозданием более чем на час, пассажир вправе выбрать полный возврат стоимости билета, продолжить поездку либо изменить маршрут.

    Регламент также устанавливает порядок защиты прав пассажиров в случае отмены поездов, изменения маршрутов, утраты или повреждения багажа. Отдельные положения предусматривают требования к информированию пассажиров и обеспечению доступности железнодорожных услуг для людей с ограниченными возможностями.

    Контроль за соблюдением новых требований возложен на Агентство железнодорожного транспорта Грузии. Пассажиры смогут обращаться в ведомство с жалобами, если не согласны с решением «Грузинской железной дороги» по их претензии либо не получили ответ в установленные сроки.

    Агентство вправе проводить проверки, выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений, а также применять предусмотренные законодательством меры административной ответственности.

    Ранее сообщалось, что Грузия инвестирует более 370 млн долларов в модернизацию железных дорог.

    Компенсация Грузия Поезда Мировые новости
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
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