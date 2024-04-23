Компенсации до 150 МРП: Правительство утвердило дополнительную помощь пострадавшим от паводков

Правительство разъяснило механизмы оказания дополнительной помощи жителям, пострадавшим в результате паводков, передает агентство Kazinform.

В соответствии с принятым решением, будет предоставлена дополнительная помощь пострадавшим для возмещения утраченного имущества в размере до 150 МРП. Это включает в себя холодильник, плиту для приготовления пищи, стол, стул, кровать, стиральную машину, телевизор или радио, а также средства водоснабжения и отопления.

Решение о компенсации будет приниматься соответствующей Комиссией при акиматах на местах. Величина возмещения будет зависеть от характера повреждений имущества, и может составлять от 50 до 150 МРП.