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    17:49, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Компенсации до 150 МРП: Правительство утвердило дополнительную помощь пострадавшим от паводков

    потоп
    Фото: Красный полумесяц РК

    Правительство разъяснило механизмы оказания дополнительной помощи жителям, пострадавшим в результате паводков, передает агентство Kazinform.

    В соответствии с принятым решением, будет предоставлена дополнительная помощь пострадавшим для возмещения утраченного имущества в размере до 150 МРП. Это включает в себя холодильник, плиту для приготовления пищи, стол, стул, кровать, стиральную машину, телевизор или радио, а также средства водоснабжения и отопления.

    Решение о компенсации будет приниматься соответствующей Комиссией при акиматах на местах. Величина возмещения будет зависеть от характера повреждений имущества, и может составлять от 50 до 150 МРП.

    — Жители получат компенсации в соответствии с ущербом, нанесенным их имуществу: некоторые могут получить до 150 МРП, в то время как другим будет предоставлена компенсация в размере 50 или 80 МРП, и так далее. Необходимо различать эту дополнительную помощь от единовременной выплаты в 100 МРП, которая предоставляется всем семьям, пострадавшим от паводков, — отметил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков.

    Теги:
    Правительство РК Компенсация Деньги Паводки в Казахстане Паводки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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