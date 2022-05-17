17 Мая 2022 14:23

Компенсацию в 960 млн тенге выплатили населению после птичьего гриппа в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сейчас две птицефабрики, пострадавшие от птичьего гриппа, работают в штатном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона Кумар Аксакалов, отвечая на вопрос главы Правительства Алихана Смаилова, сказал, что осенью 2020 года в связи со вспышкой высокопатогенного птичьего гриппа на трех птицефабриках полностью уничтожено поголовье птицы.

«Государство выплатило птицефабрикам и населению компенсацию в размере 960 млн тенге. За 4 месяца произведено 188 млн штук яиц с ростом в 2,6 раза по сравнению с прошлым периодом. Мы планируем завершить итоги 2022 года с ростом на 126%», - сказал глава области.

Ранее сообщалось, что в октябре 2020 года в приграничных регионах России появился птичий грипп, который распространился и на Северо-Казахстанскую область.