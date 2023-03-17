Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16 марта средства для зачисления компенсации (премии) по тенговым вкладам поступили в банки второго уровня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД).

«Рады сообщить, что процедура выплаты компенсации подходит к концу. Казахстанский фонд гарантирования депозитов 15 марта получил от банков финальные реестры вкладчиков и передал их оператору выплат. В ближайшие дни банки завершат выплаты в полном объеме», - рассказал заместитель председателя КФГД Алмаз Кудайбергенов.

АО «Фонд проблемных кредитов» и АО «Казахстанский фонд устойчивости» перечислили деньги в банки. Общая сумма отправленных средств составила 306,6 млрд тенге. Количество вкладчиков, которым выплатят 10-процентную премию от государства, составило 2 млн 615 тысяч 772 человека.

Согласно Правилам, в течение двух рабочих дней (до 20 марта 2023 включительно) банки второго уровня перечислят причитающуюся компенсацию на счета депозиторов, подавших заявления.

Компенсация в 10% по тенговым депозитам выплачивается за счет средств Министерства финансов и Национального Банка Казахстана.

Банки принимали заявления на выплату компенсации в течение пяти месяцев – с сентября 2022 года до февраля 2023 года. Прием заявок завершился 10 февраля текущего года.

За более подробной информацией о зачислении компенсации вкладчикам необходимо обратиться в банк, в котором открыт депозит.