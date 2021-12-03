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Компанию уличили в уклонении от налогов на 157 млн тенге в ЗКО

3 Декабря 2021 16:43
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Компанию уличили в уклонении от налогов на 157 млн тенге в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Агентством по финансовому мониторингу пресечен очередной факт уклонения от уплаты налогов более чем на 157 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

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Территориальным департаментом Агентства по Западно-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела в отношении ТОО «Компания Бурлингазстрой» по факту уклонения от уплаты налогов.

«По данным следствия, руководитель предприятия Б. Утегенов с 2015 по 2019 годы вносил заведомо ложные сведения в налоговую декларацию и тем самым уклонился от уплаты налогов на сумму более 157 млн тенге. Б.Утегенов осужден и на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-управленческих функций в коммерческих организациях», - сообщает АФМ.


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#Западно-Казахстанская область   #Налоги  
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