Компанию с признаками финпирамиды выявили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской выявлена компания «River Coins Limited» с признаками финансовой пирамиды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Финансовые пирамиды требуют вложения ощутимой суммы и гарантируют возврат уже преумноженных средств за короткое время.

Кроме этого, важным признаком финпирамид является отсутствие лицензии Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка на привлечение денег от граждан.

Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении компании «River Coins Limited» по факту незаконного привлечения денег с июля 2020 года по май 2021 года.

Следствием установлено, что в компании действует система выплат по принципу спирали. Вкладчики первых уровней получают вознаграждения за счет перераспределения взносов, поступающих от новых вкладчиков.

Компания «River Coins Limited» не зарегистрирована на территории РК как субъект предпринимательской деятельности, не имеет лицензий и разрешений на совершение банковских операций – привлечение средств и выплату вознаграждений.

По факту ведется следствие.











