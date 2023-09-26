Компанию по управлению возвращенными активами создали в Казахстане

В Казахстане создана компания по управлению возвращенными активами. Соответствующее постановление от 21 сентября 2023 года приняло Правительство РК, передает МИА «Казинформ».

Правительство постановило создать ТОО «Компания по управлению возвращенными активами» со 100% участием государства в его уставном капитале.

Компания будет заниматься управлением, обеспечением сохранности, реализацией активов, возвращенных в порядке, установленном Законом РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Права владения и пользования государственной долей участия в уставном капитале ТОО переданы Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК.

Кроме того, согласно постановлению, Комитет госимущества должен обеспечить

утверждение устава товарищества;

избрание лица, уполномоченного на подписание от имени товарищества документов для государственной регистрации, осуществление финансово-хозяйственной деятельности и представление его интересов перед третьими лицами до образования органов товарищества;

государственную регистрацию товарищества в государственной корпорации «Правительство для граждан»;

принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.







