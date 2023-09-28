Компанию-монополиста оштрафовали в Павлодаре

Почти 3 миллиона тенге выплатило предприятие ТОО «Павлодар-Водоканал» из-за того, что вовремя не предоставило информацию проверяющему департаменту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Запрос монополисту направил департамент Агентства по защите и развитию конкуренции, но «Водоканал» вовремя не предоставил ответ. В результате в отношении предприятия возбудили дело об административном правонарушении по статье 162 КоАП РК.

Штраф монополист оплатил оперативно, отделавшись половиной суммы.

- Учитывая, что предприятие признало факт совершения правонарушения, был применен порядок сокращенного административного производства в рамках статьи 811 КоАП РК, сумма штрафа оплачена в 50%-ом размере - 2,7 миллиона тенге, - прокомментировали в департаменте АЗРК по Павлодарской области.

ТОО «Павлодар-Водоканал» предоставляет павлодарцам услуги по водоснабжению и водоотведению. Известно, что с 1 октября монополист повысит тарифы для населения.