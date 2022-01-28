Компания «Жамбыл су» оштрафована почти на пять млн тенге

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – ГКП «Жамбыл су» оштрафовано почти на пять млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

Как известно, ГКП «Жамбыл су» включено в местный раздел государственного регистра субъектов естественных монополий по Жамбылской области по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод и очистке сточных (сточных) вод.

По результатам анализа, проведенного Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Жамбылской области, выявлено неисполнение ГКП «Жамбыл су» утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы.

В соответствии с подпунктами 15), 16) пункта два статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», субъект естественной монополии обязан исполнять утвержденную тарифную смету и мероприятия утвержденной инвестиционной программы.

На основании вышеизложенного, ДКРЕМ в отношении ГКП «Жамбыл су» возбуждены дела об административном правонарушении по части четыре статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В связи с оплатой штрафа в течение семи суток в размере пятидесяти процентов от указанной суммы штрафа, дела были рассмотрены в сокращенном порядке.

В настоящее время, общая сумма штрафа в размере 4 900 800 тенге взыскана в доход государства.