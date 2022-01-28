Компания «Жамбыл су» оштрафована почти на пять млн тенге
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – ГКП «Жамбыл су» оштрафовано почти на пять млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.
Как известно, ГКП «Жамбыл су» включено в местный раздел государственного регистра субъектов естественных монополий по Жамбылской области по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод и очистке сточных (сточных) вод.
По результатам анализа, проведенного Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Жамбылской области, выявлено неисполнение ГКП «Жамбыл су» утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы.
В соответствии с подпунктами 15), 16) пункта два статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», субъект естественной монополии обязан исполнять утвержденную тарифную смету и мероприятия утвержденной инвестиционной программы.
На основании вышеизложенного, ДКРЕМ в отношении ГКП «Жамбыл су» возбуждены дела об административном правонарушении по части четыре статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».
В связи с оплатой штрафа в течение семи суток в размере пятидесяти процентов от указанной суммы штрафа, дела были рассмотрены в сокращенном порядке.
В настоящее время, общая сумма штрафа в размере 4 900 800 тенге взыскана в доход государства.
- Пранкера из алматинского метро и ТРЦ арестовали на 10 суток
- Опубликован новый состав политсовета партии «Nur Otan»
- Тюлькубасцы подарили дом матери-одиночке
- На 55% обновился высший представительный орган партии «Nur Otan»
- Большинство молодежи не знает о важных проектах в сфере занятости и обучения - Глава государства
- Следует активизировать деятельность общественных приемных - Президент о работе «Nur Otan»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана