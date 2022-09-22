22 Сентября 2022, 22:09

Компания в Атырау снизила на 20% стоимость аренды после расследования антимонопольщиков

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В рамках проведенного расследования нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении ТОО «Торгово-производственная компания «Дина», департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Атырауской области установлены признаки применения разных цен и разных условий к равнозначным договорам, что запрещено подпунктом вторым статьи 174 Предпринимательского Кодекса, в части предоставления в аренду торговых мест (площадей) для реализации продовольственных товаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции.

В связи с этим, в отношение ТОО было вынесено уведомление об устранении нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции, в части установления единой цены на аренду торговых мест (площадей) для реализации продовольственных товаров за 1м², при этом не ущемляя права и не допуская ухудшающего положения для арендаторов с приведением предмета и условий договора к равнозначным.

Вышеуказанное вынесенное уведомление департамента, ТОО исполнило и установило единую цену за один квадратный метр за аренду торговых мест (площадей) для реализации продовольственных товаров со снижением на 20 %.

Фото: gov.kz