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    22:34, 27 Апрель 2022 | GMT +6

    Компания Trafigura готова помочь Казахстану выйти на мировые рынки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В среду, 27 апреля, в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с исполнительным директором компании «Trafigura» Джереми Вейром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    В ходе беседы А. Смаилов и Дж. Вейр обсудили перспективы сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, декарбонизации экономики, торговли углеводородами, транспортно-логистическом секторе и др.

    Глава Правительства отметил заинтересованность взаимовыгодного партнерства с учетом опыта и возможностей компании на мировых рынках в целях повышения эффективности экономической деятельности страны.

    В свою очередь Дж. Вейр подчеркнул, что Казахстан обладает значительным потенциалом для развития и роста.

    «Мы можем стать долгосрочными партнерами и готовы помочь вам выйти на международные рынки. Для этого у нас есть все возможности», — отметил он.

    По итогам переговоров стороны договорились провести совместные консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Компания «Trafigura» является международным трейдером на рынке сырьевых товаров и имеет офисы в 55 странах мира.




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