Компания STADA сохранила динамику роста благодаря увеличению продаж и прибыли в 2022 году

БАД-ФИЛЬБЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Группе компаний STADA удалось сохранить устойчивую динамику и продолжить свой рост в 2022 году. С учетом влияния изменений валютного курса в 2022 году, продажи группы выросли на 11% до 3,80 млрд евро, а прибыль до вычета процентов, налогов и амортизационных расходов (EBITDA) увеличились на 17% до 875 млн евро, передает МИА «Казинформ».

Такая эффективность позволила STADA сохранить свою траекторию роста, причем расти быстрее, чем рынки, на которых она работает, и повышать уровень проникновения на рынок в трех стратегических направлениях: Consumer Healthcare, дженерики и специализированные препараты.

«Сотрудничество с Sanofi (соглашение о дистрибуции портфеля CHC продуктов в регионе «Евразия», о котором было объявлено 18.11.2022 г.) делает STADA безоговорочным лидером СНС сегмента в Евразии. Тем самым мы даем возможность более чем 100 млн людей заботиться о своем здоровье с помощью зарекомендовавших себя брендов. Это усиливает наши позиции надежного партнера для специалистов сферы здравоохранения, пациентов и потребителей», - отметил Арминас Мацевичус, вице-президент региона «Евразия», STADA.

Благодаря увеличению объема продаж на 17% до €1,62 млрд, в 2022 году подразделение Consumer Healthcare (Безрецептурных препаратов) стало крупнейшим подразделением группы компаний STADA, на которое приходится 43% оборота группы.

Рост продаж в сегменте дженериков на 6% до €1,44 млрд, что составляет 38% от общего объема продаж группы компаний в 2022 году, позволил STADA также превзойти по показателям нескольких своих ключевых конкурентов.

Продажи группы в сегменте Специализированные препараты также в 2022 году выросли на 11% до €741 млн. На долю специализированных препаратов пришлось 19% от общего объема продаж STADA.

В 2022 году группа компаний добилась получения регистрационного удостоверения ЕС на препараты Hukyndra (адалимумаб) и Ximluci (ранибизумаб). Помимо биоаналогов, группа продолжает выводить на рынок в новых европейских странах лекарственный препарат Lecigon – помпа, сочетающий в себе три проверенных активных ингредиента для лечения болезни Паркинсона на поздних стадиях. А в 2022 году STADA решилась сделать новаторский шаг не только для группы компаний, но и для всей фармотрасли, представив на рынке лекарственный препарат Kinpeygo, первый одобренный в ЕС препарат для лечения редкого, хронического и инвалидизирующего заболевания почек.