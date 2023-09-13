Компания «Шин-Лайн» приняла участие в учении по действиям при землетрясении в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках проведения командно-штабных учений «Жер-2023» на предприятии ТОО «Шин-Лайн» в Турксибском районе было проведено тактико-специальное учение по подготовке органов управления и подразделений фабрики к слаженным действиям в случае разрушительного землетрясения, передает МИА «Казинформ».

Совместно с подразделениями ДЧС города, службой спасения, СЭС, патрульно-постовой службой и службой скорой медицинской помощи отрабатывался перечень действий руководства и рабочих по ликвидации аварии с выбросом сильнодействующего ядовитого вещества.

При запуске объектовой системы оповещения 50 рабочих смены производственного цеха мороженого в оперативном порядке получили противогазы и эвакуированы на место сбора при ЧС с последующим перемещением за пределы предприятия. Условному пострадавшему оказана первая медицинская помощь. Для локализации облака аммиака пожарной службой применена водяная завеса. После проведения работ по устранению утечки и контроля состояния воздуха было проведено общее построение участников для подведения итогов учения.

Владимир Пак, генеральный директор ТОО «Шин-Лайн»:

«Фабрика является стратегическим объектом. В связи с чем на нашем предприятии организована работа аварийно-спасательных служб. Безопасность является для нас приоритетом, поэтому также важно было на территории предприятия создать условия для постоянного размещения негосударственной пожарной службы, которая всегда находится в боевой готовности».

