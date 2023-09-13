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    15:39, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Компания «Шин-Лайн» приняла участие в учении по действиям при землетрясении в Алматы

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    Фото: shin-line.com
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках проведения командно-штабных учений «Жер-2023» на предприятии ТОО «Шин-Лайн» в Турксибском районе было проведено тактико-специальное учение по подготовке органов управления и подразделений фабрики к слаженным действиям в случае разрушительного землетрясения, передает МИА «Казинформ».

    Совместно с подразделениями ДЧС города, службой спасения, СЭС, патрульно-постовой службой и службой скорой медицинской помощи отрабатывался перечень действий руководства и рабочих по ликвидации аварии с выбросом сильнодействующего ядовитого вещества.

    При запуске объектовой системы оповещения 50 рабочих смены производственного цеха мороженого в оперативном порядке получили противогазы и эвакуированы на место сбора при ЧС с последующим перемещением за пределы предприятия. Условному пострадавшему оказана первая медицинская помощь. Для локализации облака аммиака пожарной службой применена водяная завеса. После проведения работ по устранению утечки и контроля состояния воздуха было проведено общее построение участников для подведения итогов учения.

    Владимир Пак, генеральный директор ТОО «Шин-Лайн»:

    «Фабрика является стратегическим объектом. В связи с чем на нашем предприятии организована работа аварийно-спасательных служб. Безопасность является для нас приоритетом, поэтому также важно было на территории предприятия создать условия для постоянного размещения негосударственной пожарной службы, которая всегда находится в боевой готовности».



    Теги:
    Алматы Землетрясение МЧС
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