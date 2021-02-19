Компания сестры отремонтировала кабинет руководителю отдела строительства в Атбасарском районе

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Выговор и неполное служебное соответствие получили акмолинские чиновники за то, что привлекли к государственным делам своих родственников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заседание Совета по этике в Акмолинской области прошло в онлайн-формате: из-за карантина и непогоды нарушители смогли присутствовать на нем только посредством платформы Zoom.

«В течение 2020 года было проведено 10 советов по этике. Большая часть из них в условиях пандемии была проведена онлайн. Рассмотрели порядка 75 вопросов, основной упор был сделан на выявление проблем работы госаппарата, устранение нарушений и недостатков, выработку предложений по улучшению работы госслужащих. Были рассмотрены 18 вопросов касательно наказания и персональной ответственности госслужащих за нарушения Закона «О государственной службе Республики Казахстан». По всем вынесены решения о привлечении к ответственности», - поделился итогами года руководитель департамента Агентства РК по делам госслужбы по Акмолинской области Берген Беспалинов.

На заседании были рассмотрены два дисциплинарных дела. Первое - в отношении руководителя аппарата акима Аршалынского района Людмилы Асановой. Чиновница доверила в выходные дни управлять служебным авто своему супругу. По ее словам, выезды совершались исключительно по работе: в первых числах января она проверяла готовность избирательных участков к предстоящим выборам, а молодого водителя не хотелось отрывать в праздники от семьи. Между тем жители района разместили в соцсетях фото служебного автомобиля акимата района, находившегося в выходной день возле магазина супруга Л. Асановой.

Акиму района рекомендовано объявить чиновнице выговор.

Второе дело – в отношении руководителя отдела строительства Атбасарского района Серикбая Каранагаева. Вступив в должность, чиновник решил начать с ремонта своего кабинета, заключив договор на 55 тысяч тенге с товариществом с ограниченной ответственностью, учредителем которого является его родная сестра. Кстати, это ТОО уже фигурировало в другом деле о нарушениях госслужащих района.

Чиновник совершил поступок, дискредитирующий госслужбу. Это использование своих должностных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением своих материальных интересов либо близких родственников, и непринятие мер по предотвращению регулирования конфликтов интересов. Сам С. Каранагаев признал вину и отметил, что впервые на госслужбе и не знал всех нюансов. Но как тогда он проходил отбор и сдавал тестирование?

«Вы целенаправленно выбили деньги из бюджета для своего кабинета, а не для всего здания акимата. Даже в этом личностный подход - личное благоустройство», - отметил член комиссии первый заместитель председателя акмолинского филиала партии «Nur Otan» Галым Бекмагамбетов.

Члены комиссии рекомендовали акиму района объявить С. Каранагаеву неполное служебное соответствие.