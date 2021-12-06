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Компания с признаками финансовой пирамиды выявлена в Нур-Султане

6 Декабря 2021 15:32
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Компания с признаками финансовой пирамиды выявлена в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом Агентства финансового мониторинга по городу Нур-Султану расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передает МИВ «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

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Финансовые пирамиды нередко позиционируют себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций, заманивая новых вкладчиков.

Такие компании маскируются под легальными микрофинансовыми организациями, потребительскими кооперативами, ноу-хау проектами, ювелирными и иными компаниями.

Территориальным департаментом Агентства по городу Нур-Султан расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что на территории г. Нур-Султана действует ТОО «Best Road Investment», которое привлекает средства вкладчиков и обещает возвратность 100% суммы вклада при привлечении не менее трех новых вкладчиков.

В настоящее время устанавливаются потерпевшие лица и сумма причиненного ущерба.

Иные сведения в соответствии со ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.

«Уважаемые граждане! Если Вы или Ваши близкие оказались вкладчиками ТОО «Best Road Investment», просим обратиться по телефону доверия ДЭР по городу Нур-Султану +7 7172 31 61 45», - говорится в сообщении.


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#Нур-Султан   #Финансовая пирамида  
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