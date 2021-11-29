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Компания с признаками финансовой пирамиды выявлена в Актюбинской области

29 Ноября 2021 14:08
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Компания с признаками финансовой пирамиды выявлена в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками территориального Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области пресечена деятельность компании «Crowd 1» с признаками финансовой пирамиды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

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Создание и организация финансовой пирамиды является общественно-опасным деянием, где наступление негативных последствий неизбежно.

Основными признаками любой финансовой пирамиды являются вложение ощутимой суммы денег и обещание сверхприбыли, обязательное привлечение новых партнеров и отсутствие лицензии на получение денежных средств от граждан.

Сотрудниками территориального Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области пресечена деятельность компании «Crowd 1» с признаками финансовой пирамиды.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что организаторы финпирамиды, выдавая себя за международную сетевую организацию «Crowd 1», предлагали населению инвестировать денежные средства в различные по стоимости и видам «пакеты» по приобретению виртуальных земельных участков.

Следствием установлены следующие виды «пакетов» – белый, черный, золотой и титановый, стоимость которых варьировалась от 99 до 2 499 Евро.

Таким образом организаторы обеспечивали привлечение активов в компанию и обещали гарантированную прибыль.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 217 части первой УК РК.

«Уважаемые граждане, если Вы или Ваши знакомые и близкие стали жертвой финансовой пирамиды «Crowd 1», просим обращаться в Департамент экономических расследований по Актюбинской области по адресу: г. Актобе, ул. 8 Марта 3А или по телефону доверия 8 (7132) 97-51-51», - говорится в сообщении.


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#Актюбинская область   #Борьба с преступностью   #Финансовая пирамида  
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