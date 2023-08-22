Компания «Qazaq Air» будет приватизирована через открытый двухэтапный конкурс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Авиакомпания «Qazaq Air» будет приватизирована через открытый двухэтапный конкурс. Об этом сообщила на брифинге управляющий директор по развитию и приватизации АО «Самрук-Қазына» Салтанат Сатжан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самрук-Казына» старается максимально обеспечить прозрачность процесса приватизации активов группы фонда. Компания «Qazaq Air» приватизируется в соответствии с планом приватизации на 2021-2025 годы, который был утвержден Правительством Республики Казахстан. Если говорить об основных целях приватизации, то это нужно для привлечения инвестиций и ресурсов в эту компанию, для того, чтобы «Qazaq Air» трансформировалась в ведущего регионального авиаперевозчика», – сказала Салтанат Сатжан.

По ее словам, для расширения географии полетов, выполняемых компанией «Qazaq Air», требуется профессиональный инвестор, который сможет дать импульс для дальнейшего развития компании. Это одна из стратегий развития авиакомпаний, используемых в мировой отрасли. Главная цель приватизации «Qazaq Air» – повышение конкурентоспособности компании. Еще одна цель – снижение доли квазигосударственного сектора на конкурентном рынке.

Как сообщила Салтанат Сатжан, государственная комиссия по модернизации экономики, а затем совет директоров фонда утвердили параметры приватизации «Qazaq Air», то есть способ и размеры. Способом будет открытый двухэтапный конкурс, размер – от 49% до 100% акций компании.

Напомним, фонд «Самрук-Казына» выставил на приватизацию авиакомпанию «Qazaq Air».