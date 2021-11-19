Компания «Qaz Carbon» выходит на новые зарубежные рынки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Мировые японские компании Nippon Steel, Hanwa, Marubeni Corporation, а также люксембургский ArcelorMittal заинтересовались премиальной казахстанской продукцией – ферросплавами «Qaz Carbon», передает МИА «Казинформ».

С момента запускачетвертой печи Сарыаркинского ферросплавного завода компании «Qaz Carbon», строительство которого начато в январе текущего года, уже произведено более трех тысяч тонн отечественного силикомарганца, которые уже экспортированы в ряд стран как Япония, Корея, страны ЕС и СНГ. Всего печей будет на предприятии – восемь.

Стартовый запуск первой печи состоялся в сентябре. На заводе пояснили что, такой тестовый запуск позволил наладить международные рынки сбыта. Производители уверены, что теперь, когда завод выйдет на полную мощность – на экспорт пойдут не 5-6 контейнеров, а сразу целых 30-40.

Уникальность завода отметил его акционер Давид Кемертелидзе: «Каждая печь мощностью 8 мегаватт выпускает по 25 тонн сплава в сутки, общая проектная мощность производства – 57 тысяч тонн в год. Особенность таких печей в том, что их всего за три часа можно перенастроить с выпуска одного сплава на другой».

Ценность ферросплавов для современного металлургического производства очень высока. Применяются они в основном в черной металлургии для создания высокопрочной стали, стали с повышенной устойчивостью к высоким и низким температурам, стали, не боящиеся коррозии, металлов с особыми электромагнитными свойствами и других.

Как заявили на предприятии «Qaz Carbon» уже сейчас карагандинские ферросплавы используются во многих странах мира от производства автомобилей в Японии до атомных ледоколов в Арктике.

Акционер компании Давид Кемертелидзе заявил, что со следующего года компания намерена наладить выпуск металлического кремния, который используется в производстве солнечных батарей и чипов.

Из чего сделан премиальный продукт?

На предприятии производится силикомарганец с содержанием 82%, из которых 65% – это марганец и 17% – кремний.

«Сырье на «Qaz Carbon» используется в основном казахстанское – это местные марганцевые руды, также в продукцию добавляют руду из Африки. Содержание марганца у зарубежного сырья выше – 42%, у отечественной 18-20%», - поделился генеральный директор Евгений Штеер.

Для чего обогащают уголь на «Qaz Carbon»?

На заводе отметили, что для ферросплавов жизненно необходим полукокс – так называемый обогащенный уголь, с помощью которого получается кремний – неотъемлемая часть таких сплавов, как ферросилиций и ферросиликомарганец. У «Qaz Carbon» своя угольно обогатительная фабрика, угольный концентрат которой предназначен не для нужд населения, а для металлургии в качестве восстановителя. На фабрике зольность угля с 17% доводят до 2% – до материнской золы.

Уникальная фабрика была построена всего за семь месяцев и введена в строй в мае текущего года. Сейчас предприятие постепенно выходит на полную проектную мощность – это 300 тонн в час (за год фабрика может обработать 1,8 млн тонн угольного концентрата). По словам генерального директора, сейчас загрузка составляет около 70%, каждый месяц ее постепенно наращивают, так как продукция обогатительной фабрики пользуется высоким спросом за рубежом: около 80% уходит на экспорт, в том числе и в Европу - в Польшу, а оттуда, например, в Германию и Чехию.

Кто делает продукт премиальным?

Автоматизация, современные цифровые технологии, которые позволили минимизировать человеческий фактор. Все печи управляются из Центра управления производством, технологический процесс операторы наблюдают по видеокамерам. Однако несмотря на это на предприятии «Qaz Carbon» трудятся 1600 карагандинцев, средняя зарплата которых составляет 200-220 тысяч тенге.

Играют с огнем

Еще одно Карагандинское предприятие, которое пользуется продукцией фабрики – ТОО «YDD Corporation», которое за неполные два года расширил экспортную географию до 47 стран мира. Это Япония, США, страны Европы и Африки. Проектная мощность завода – 180 тысяч тонн в год. Здесь трудятся более 650 сотрудников, которые, как отметил генеральный директор предприятия, каждый день «играют с огнем». На заводе особое внимание уделяется безопасности, социальному пакету и меритократии трудящихся, например, работникам ежемесячно выплачивают 25% премии и предоставляется возможность быстрого карьерного роста.

«Сегодня завод находится в топ-5 ферросплавных заводов в мире, в планах после запуска четвертой печи войти в тройку лидеров. Наша гордость – это экологичность предприятия. На каждую печь приходится 2600 фильтров, то есть у нас более 7 тысяч фильтров. Порядка 40% вложенных инвестиций были направлены на экологическую безопасность. У нас действует 5 сепарационных установок, которые вытягивают дым из цехов. Кроме того, производится вторичный продукт – микрокремнезем, который используется для прочности асфальта и бетона», – говорит директор предприятия Арсен Мейрембаев.

Инвестиции на индустрию 4.0.

Все вышеуказанные высокотехнологичные и современные предприятия поддержаны Банком Развития Казахстана, миссия которой заключается в диверсификации экономики Казахстана, развитии отечественного экспортного потенциала, обрабатывающего сектора, замещении импорта, а также в повышении социально-экономического состояния регионов республики.

Общая сумма проекта «Qaz Qarbon», в который входит обогатительная фабрика, Сарыаркинский ферросплавный завод с агломерационной фабрикой и модернизацией действующего производства, составляет 50,7 млрд тенге. Из них 11 млрд тенге – это собственные средства компании, 38,8 млрд тенге предоставлены Банком развития Казахстана. Кредит в тенге сроком на 10 лет.

«Если говорить об уникальности, необходимо отметить, что сырьевая база – это все-таки отходы. Здесь из отходов выпускают премиальный продукт: ферросплавы, угольный концентрат, агломерат. На новых производствах, как вы видите, внедрена индустрия 4.0. На мониторах отражается весь технологический процесс, установлены датчики. Когда акционеры презентовали этот проект, мы обратили внимание на качество продукции. Вся продукция предприятий пользуется высоким спросом на мировых рынках», – отметил глава Банка Развития Казахстана Абай Саркулов.