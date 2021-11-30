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Компания Nike при поддержке Herbalife Nutrition провела детский праздник Nike Kids «Играй по-новому!»

30 Ноября 2021 13:34
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Компания Nike при поддержке Herbalife Nutrition провела детский праздник Nike Kids «Играй по-новому!»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Делай то, что тебе нравится, и не бойся ошибаться. Пробовать что-то новое – уже победа. Играй по-новому!» – под таким девизом прошёл спортивный и атмосферный детский праздник Nike Kids, передает МИА «Казинформ».

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Мировой производитель спортивной одежды Nike при поддержке компании Herbalife Nutrition, мирового эксперта в области сбалансированного питания, провели спортивно-развлекательное мероприятие NIKE Kids для воспитанников детского дома НУР и особенных детей из инклюзивной школы Wunder Academy и общественного фонда «Күн бала». Проект был запущен в рамках проекта Play New, цель которого помочь каждому открыть для себя мир спорта по-новому.

«Мы хотим вдохновлять детей на открытия. Нам важно, чтобы они не боялись пробовать свои силы в новых видах спорта и вообще в творчестве, в чем-то неизведанном. Пусть это будет трудно, но после падения можно подняться и идти дальше. У детей, в отличие от нас, взрослых, в голове нет никаких преград, когда они начинают что-то новое. Именно поэтому нам пришла идея запустить мероприятие, где дети могут попробовать себя в тех видах спорта, которыми они раньше не занимались», - рассказывает представитель Nike в Казахстане Элеонора Турекешова.

Преодолевать препятствия на пути к цели ребятам на празднике помогал фитнес-эксперт Herbalife Nutrition Бакдаулет Сапарбаев. Перед началом спортивных развлечений дети приняли участие в разминке и подготовились к специальным упражнениям под его руководством. В рамках Nike Kids 50 маленьких атлетов могли попробовать себя в боксе на ринге, почувствовать себя покорителями вершин на скалодроме, научиться элементам Ай Ки До и поучаствовать в активных спортивных квестах.

Независимые Партнеры и сотрудники компании Herbalife Nutrition уже давно дружат с детским домом НУР, помогая улучшить условия питания его воспитанников. За последние три года в рамках глобальной программы СASA Herbalife была обновлена кухня детского дома, приобретены новое оборудование и посуда.

«Мы рады, что наше сотрудничество теперь выходит на другой уровень. Такие проекты помогают приобщить подрастающее поколение к активному образу жизни и делают спорт доступным для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации», - комментирует генеральный директор ТОО «Гербалайф Казахстан» Эльвира Болотова.

Такие проекты как Nike Kids служат примером того, как международные бренды могут объединять свои усилия для популяризации спорта и активного образа жизни, инклюзивного подхода к воспитанию детей и привлечения внимания общества к проблемам наименее защищенных слоев населения.

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#Нур-Султан   #Общество  
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