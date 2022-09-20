Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы
Компания незаконно завышала цены на электроэнергию в Экибастузе
20 Сентября 2022, 10:37

Компания незаконно завышала цены на электроэнергию в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Одну из компаний подозревают в проведении сделок с неблагонадежными предприятиями. Сумма ущерба от их действий составила более 583 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области.

«Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области начал расследование по признакам монополистической деятельности в отношении компании, осуществляющей подачу и распределение электрической энергии на территории города.

Компанию подозревают во включении в отчетность 2019-2020 гг. сделок с неблагонадежными предприятиями по оказанию ремонтных работ на сумму более 583 млн тенге, что могло повлиять на повышение тарифного плана в указанный период», - сообщили в ведомстве.


Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте осудили двух казахстанских предпринимателей, которые незаконно продали около 8 тонн мазута.


Новости по теме
Глава департамента экономических расследований АФМ назначен в Абайской области
Гранты по госпрограмме «Еңбеқ» использовались в личных целях в Петропавловске
По дороговизне электроэнергии Кипр занимает третье место после Франции и Косова
Читайте также
Более тысячи  иностранцев нарушили миграционное законодательство в СКО
Пьяный мужчина «заминировал» дом в Кокшетау
Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Кызылодинской области
Пожилой водитель погиб на трассе в Павлодарской области
Павлодарская студентка выиграла «бронзу» WorldSkills-2022 в Корее
Отец с сыном в Атырауской области незаконно выловили 300 кг осетра
Мошенница обманула актюбинца на миллион тенге
ОПГ с крупной партией наркотиков и оружием ликвидировали в Жамбылской области
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив