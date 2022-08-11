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Компания незаконно заработала 74 млн тенге на продаже дизтоплива
11 Августа 2022 10:41

Компания незаконно заработала 74 млн тенге на продаже дизтоплива

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Оператор получил незаконный доход в сумме 74,4 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт злоупотребления монопольным положением одного из операторов, призванного осуществлять поставку удешевленного дизельного топлива по заявкам сельхозтоваропроизводителей.

В период 2020-2021 гг. из 12,5 тыс. тонн дизельного топлива, полученного по льготной цене, ТОО реализовало в адрес сельхозтоваропроизводителей только 10,3 тыс. тонн. Остаток в объеме 2,2 тыс. тонн ТОО продавало по монопольно высоким ценам через сеть своих АЗС, получив незаконный доход в сумме 74,4 млн тенге», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту начато досудебное расследование.



Фото: economictimes.indiatimes.com




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