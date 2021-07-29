+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Компания Netflix обяжет своих сотрудников привиться от коронавируса

29 Июля 2021 12:27
Поделиться:
Компания Netflix обяжет своих сотрудников привиться от коронавируса

ЛОС-ГАТОС. КАЗИНФОРМ - Компания Netflix обяжет всех своих сотрудников вакцинироваться от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Deadline.

Новости по теме
«Stop Covid»: 70 столичных студентов получили вакцину
Казахстанские ЦОНы сократили время обслуживания клиентов Более 90 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса - Минздрав Сколько человек получили вакцину от COVID-19 в Казахстане

Компания стала первой в Голливуде, которая обяжет своих сотрудников пройти вакцинацию во всех ее студиях в США. Обязательной вакцинации подлежат все актеры и работающие с ними члены съемочной группы, также известные как сотрудники зоны A (Zone A).

Исключением являются лица, которые не могут сделать прививку по медицинским, религиозным и возрастным причинам.

В данный момент США борется с четвертой волной коронавирусной инфекции, вызванной высокопатогенным штаммом коронавирусной инфекции «дельта».


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #США   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости  
Поделиться:

Автор:

Adlet Seilkhanov

Новости по теме
«Stop Covid»: 70 столичных студентов получили вакцину
Казахстанские ЦОНы сократили время обслуживания клиентов
Более 90 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса - Минздрав
Сколько человек получили вакцину от COVID-19 в Казахстане
Популярное
1 В каком формате начнут обучение казахстанские школьники в сентябре
2 Пойдут ли в школу казахстанские дети и когда начнется их вакцинация
3 «Синий» статус могут убрать из Ashyq
4 Понастроили хибар вдоль дорог - аким СКО о придорожном сервисе
5 Новые кадровые назначения произвели в СКО
Читайте также
Более 90 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса - Минздрав
Коронавирус в РК: 16 регионов - в «красной» зоне, один - в «желтой»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив