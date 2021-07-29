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Компания Netflix обяжет своих сотрудников привиться от коронавируса
29 Июля 2021 12:27
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ЛОС-ГАТОС. КАЗИНФОРМ - Компания Netflix обяжет всех своих сотрудников вакцинироваться от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Deadline.
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Компания стала первой в Голливуде, которая обяжет своих сотрудников пройти вакцинацию во всех ее студиях в США. Обязательной вакцинации подлежат все актеры и работающие с ними члены съемочной группы, также известные как сотрудники зоны A (Zone A).
Исключением являются лица, которые не могут сделать прививку по медицинским, религиозным и возрастным причинам.
В данный момент США борется с четвертой волной коронавирусной инфекции, вызванной высокопатогенным штаммом коронавирусной инфекции «дельта».
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