20 Мая 2022 14:34

Компания «Mercedes» продала самый дорогой автомобиль в мире за $142 млн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Компания «Mercedes-Benz» подтвердила в четверг продажу 5 мая текущего года самого дорогого автомобиля в мире на закрытом аукционе в музее «Mercedes-Benz» в Штутгарте за $142 млн частному владельцу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Автомобиль был очень редким экземпляром – купе Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut 1955 года выпуска, который развивал скорость 186 миль в час, находился в коллекции немецкого автопроизводителя и являлся одним из двух прототипов, названных в честь главного инженера Рудольфа Уленхаута.

Согласно заявлению «Mercedes-Benz», деньги от продажи будут использованы для создания глобального стипендиального фонда компании, а другой купе Uhlenhaut останется в коллекции их музея.

Предыдущая рекордная цена продажи автомобиля составила $70 млн в 2018 году за Ferrari 250 GTO 1963 года выпуска.





Автор: Рустем Кожыбаев