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Компания «Казфосфат» нарушила права более трех тысяч предпринимателей

28 Июля 2021 05:55
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Компания «Казфосфат» нарушила права более трех тысяч предпринимателей

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Надзорный орган на транспорте защитил права трех тысяч жамбылских предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в Жамбылской транспортной прокуратуре, региональным надзорным ведомством установлено необоснованное завышение затрат ТОО «Казфосфат» на 180 млн тенге. Это повлекло повышение тарифа за использование подъездных железнодорожных путей товарищества.

«Вследствие такого недобросовестного действия монополиста более трех тысяч предпринимателей вынуждены были платить более пятисот тенге вместо положенных 308 тенге за каждый вагон на его железнодорожных путях», - пояснили в Жамбылской транспортной прокуратуре.

По акту надзора прокуратуры департамент комитета по регулированию естественных монополий по Жамбылской области ввел временный компенсирующий тариф в размере 308,34 тенге, направленный на возмещение излишне уплаченных денег предпринимателями.

За нарушение антимонопольного законодательства на компанию «Казфосфат» наложен административный штраф на сумму 4,6 млн тенге.

Подобные факты выявлены в деятельности еще двух монополистов, которые оказывали услуги без утвержденного уполномоченным органом тарифа. И также после вмешательства прокуратуры их деятельность узаконена с восстановлением нарушенных прав предпринимателей.

Таким образом, органами транспортной прокуратуры продолжаются мероприятия, направленные на защиту прав предпринимателей в рамках поручений Главы государства, отметили в Главной транспортной прокуратуре.

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#Жамбылская область  
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Автор:

Галина Скрипник

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