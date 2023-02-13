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Компания Илона Маска провела десятый пуск с начала 2023 года

Автор:  
Сара Кабикызы
13 Февраля 2023, 02:46
Компания Илона Маска провела десятый пуск с начала 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 12 февраля с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, США, состоялся успешный пуск ракеты-носителя Falcon 9 Block-5 с миссией Starlink-5.4. Пуск транслировался в прямом эфире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Компания Илона Маска SpaceX запустила очередную партию из 55 спутников Starlink.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет в труднодоступных местах.

На сегодняшний день, согласно официальной статистике, запущено 3930 спутников Starlink, из них на орбите находятся 3634, в рабочем состоянии 3170 космических аппаратов связи.

Состоявшийся пуск был 10-м с начала года, для ракеты Falcon 9 это 203-й пуск, а для компании SpaceX - 213-й запуск и 180-я успешная миссия подряд.

Свою миссию SpaceX по запуску низкоорбитальных спутников Starlink начала 24 мая 2019 года. В этот день было запущено 60 аппаратов в тестовом режиме, которые были сведены с орбиты.

Первый пуск Starlink-1 состоялся 11 ноября 2019 года, когда на рабочую орбиту были выведены 44 спутника. На текущий момент из первого состава 2 спутника активно снижаются, 5 спутников пассивно снижаются, 9 спутников сведены с орбиты.

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