Компания Huawei создала профессиональное сообщество для казахстанских студентов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках поддержки развития казахстанского кадрового состава и подготовки высококвалифицированных IT-специалистов компания Huawei Technologies Kazakhstan открыла первое студенческое сообщество в области ИКТ - Huawei ICT Community, передает МИА «Казинформ».

Трудоустройство после окончания учебы и актуальность полученных теоретических знаний - главные вопросы, которые волнуют каждого выпускника университета. Как отмечают эксперты национальной палаты предпринимателей «Атамекен», среднее время поиска работы среди молодых специалистов в Казахстане составляет 97 дней. Однако данный период времени может быть существенно сокращен, если студент принимал активное участие в конкурсах и обучающих мероприятиях, какие, например, ежегодно проводит компания Huawei Technologies Kazakhstan.

Колоссальное влияние на необходимость своевременного трудоустройства молодых специалистов и создание собственного кадрового резерва оказывает и глобальная тенденция цифровизации важнейших сфер жизни. Непрерывный рост цифровизации подтверждает и отчет компании IDC, согласно которому мировой рынок ИКТ достигнет 5,2 трлн долларов к 2025 году. С быстрым развитием цифровых технологий стремительно растет и спрос на навыки в области информационно-коммуникационных технологий.

В рамках поддержки развития казахстанского кадрового состава и подготовки высококвалифицированных IT-специалистов компания Huawei Technologies Kazakhstan открыла первое студенческое сообщество в области ИКТ - Huawei ICT Community. Инициатива помогает участникам получить новые профессиональные возможности для развития своих цифровых навыков и трудоустройства на работу мечты.

«Сегодня перед Казахстаном стоят стратегические задачи – укрепиться в статусе регионального цифрового хаба и усилить отечественный IT-сектор. Данные цели, поставленные перед нами Президентом Касым-Жомартом Токаевым, созвучны и целям компании Huawei. Поскольку технологии стимулируют инновации и формируют наш мир, для нас крайне важно подготовить следующее поколение экспертов в области ИКТ, которые будут лидировать. Вот почему Huawei запускает ICT community в Казахстане - студенческое сообщество в области ИКТ как платформу для обучения, обмена идеями и налаживания связей. Здесь у студентов будет возможность пообщаться с экспертами в своей области, узнать о новейших технологиях и тенденциях, а также приобрести практический опыт благодаря стажировкам и другим программам», - отметил представитель компании Huawei Technologies Kazakhstan.

Участниками Huawei ICT Community могут стать те талантливые студенты, которые грамотно и системно подошли к построению своего карьерного пути, непрерывно работая над профессиональными навыками. Среди участников сообщества присутствуют победители региональных и международных конкурсов Huawei, финалисты образовательных программ и участники ИКТ-Академий, решившие в полной мере реализовать свой потенциал в области инфокоммуникационных технологий.

«Компания Huawei всегда поддерживает и развивает молодых специалистов в области ИКТ, и именно поэтому мы проводим различные программы и конкурсы, направленные на поиски лучших студентов. Huawei ICT Community - это место, где вы можете собраться вместе, чтобы учиться, делиться своими знаниями и навыками и сотрудничать в интересных проектах, чтобы менять мир к лучшему. Ваше будущее - только в ваших руках, и сейчас самое время строить свое светлое будущее, которое зависит только от вас», - отметила Айман Сахова, PR-менеджер Huawei Technologies.

Важность внутренней мотивации для личностного и профессионального развития отметил и Бауыржан Канкин, CEO автономного кластерного фонда Tech Garden. Эксперт также поделился интересным инсайтом касательно возможностей трудоустройства ИКТ-специалистов: данная вакансия охватывает не только популярные финансовый и экономический секторы, но также дает возможность получить работу в промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной сферах благодаря развитию Индустрии 4.0 в Казахстане.

Другой важной особенностью Huawei ICT Community является профессиональный нетворкинг, который помогает студентам напрямую выбирать интересные предложения и обмениваться опытом. Участники коммьюнити могут делиться своими резюме, которые будут рассматривать не только компания Huawei, но и ее партнеры в различных отраслях, что увеличивает диапазон возможностей трудоустройства.

Благодаря участию в сообществе студенты также получают доступ к новейшим технологиям, учебным программам и ресурсам в таких областях, как облачные вычисления, большие данные, искусственный интеллект и 5G, тем самым приобретая ценный практический опыт для будущей карьеры.