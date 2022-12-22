Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Компания Huawei провела новогодний праздник для детей Алматы

22 Декабря 2022, 13:49
Компания Huawei провела новогодний праздник для детей Алматы

В преддверии самого волшебного праздника в Алматы прошла новогодняя елка для одаренных детей, подготовленная компанией Huawei Technologies Kazakhstan при поддержке акимата города.

Гостями праздничного мероприятия стали 50 детей, которые добились успеха в самых разных сферах – наука, творчество, спорт. Подобные мероприятия стали доброй традицией для компании и помогают мотивировать и поощрять детей в их дальнейших достижениях в учебе.

«Для компании Huawei идея семьи и ее поддержки очень ценны. Дети – это будущее нашего Казахстана. Я хочу пожелать вам всегда верить в чудо, что оно происходит. А компания Huawei будет всегда максимально стараться создавать все технологические условия, чтобы дети могли обучаться и жить в самой лучшей среде», - отметила в своем поздравлении руководитель аппарата генерального директора Фарида Толеубаева.

Праздничное мероприятие для детей и их родителей прошло в ресторане Villa Dei Fiori. Насыщенная программа новогодней елки включала в себя сказочное шоу с Гринчем, выступление Деда Мороза, Снегурочки и эльфов, а также снежное развлекательное представление. Между веселыми активностями гостям был предложен праздничный фуршет с именными презентами.

Данная инициатива компании Huawei в проведении новогоднего праздника для детей была по достоинству оценена управлением образования г. Алматы. В своем благодарственном письме руководитель управления Ляззат Жылкыбаева отметила высокую социальную ответственность компании и ее вклад в сферу детского образования и развития. Особое внимание она уделила благотворительным акциям и программам для детей, проводимым компанией Huawei на регулярной основе, которые уже стали неотъемлемой частью жизни казахстанского общества.

Добрый зимний праздник с новогодней атмосферой поднял настроение не только детям, но и всем взрослым, которые присутствовали на этом празднике. После представления каждый маленький гость получил праздничные подарки от Деда Мороза и фотографии на память.


Новости по теме
Приемные профессиональные семьи появятся с 2023 года в Акмолинской области
Порядка 101 тысячи человек в РК получили выплаты в связи с потерей работы
Турвзнос для иностранцев пояснили в акимате Алматы
Теги:
Читайте также
Порядка 101 тысячи человек в РК получили выплаты в связи с потерей работы
Свыше 2,5 млн тенге пособий не доплатили детям-сиротам акиматы – Минпросвещения РК
Какие зарубежные рейсы запустят из Алматы в следующем году
Приемные профессиональные семьи появятся с 2023 года в Акмолинской области
Аким СКО встретится с владельцами Петропавловской ТЭЦ-2
Остаться без специалистов в сфере лесного хозяйства может Казахстан
Бесплатные катки открылись в Алматы
Чего может коснуться налог на роскошь - Алибек Куантыров
Новости партнеров
Популярное
1 Довести долю женщин в органах власти до 30% намерены в РК
2 Книгу о девушке-беркутчи Айшолпан презентовали в Астане
3 Казахстан является лидером в вопросах противодействия гендерному неравенству в ЦА – Аида Балаева
4 Сериал про Губку Боба на казахском языке покажут в 2023 году
5 Стереотипное изображение женщины превалирует в казахстанских фильмах – Аида Балаева

Лента новостей