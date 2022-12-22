Компания Huawei провела новогодний праздник для детей Алматы

22 Декабря 2022, 13:49

В преддверии самого волшебного праздника в Алматы прошла новогодняя елка для одаренных детей, подготовленная компанией Huawei Technologies Kazakhstan при поддержке акимата города.

Гостями праздничного мероприятия стали 50 детей, которые добились успеха в самых разных сферах – наука, творчество, спорт. Подобные мероприятия стали доброй традицией для компании и помогают мотивировать и поощрять детей в их дальнейших достижениях в учебе.

«Для компании Huawei идея семьи и ее поддержки очень ценны. Дети – это будущее нашего Казахстана. Я хочу пожелать вам всегда верить в чудо, что оно происходит. А компания Huawei будет всегда максимально стараться создавать все технологические условия, чтобы дети могли обучаться и жить в самой лучшей среде», - отметила в своем поздравлении руководитель аппарата генерального директора Фарида Толеубаева.

Праздничное мероприятие для детей и их родителей прошло в ресторане Villa Dei Fiori. Насыщенная программа новогодней елки включала в себя сказочное шоу с Гринчем, выступление Деда Мороза, Снегурочки и эльфов, а также снежное развлекательное представление. Между веселыми активностями гостям был предложен праздничный фуршет с именными презентами.

Данная инициатива компании Huawei в проведении новогоднего праздника для детей была по достоинству оценена управлением образования г. Алматы. В своем благодарственном письме руководитель управления Ляззат Жылкыбаева отметила высокую социальную ответственность компании и ее вклад в сферу детского образования и развития. Особое внимание она уделила благотворительным акциям и программам для детей, проводимым компанией Huawei на регулярной основе, которые уже стали неотъемлемой частью жизни казахстанского общества.

Добрый зимний праздник с новогодней атмосферой поднял настроение не только детям, но и всем взрослым, которые присутствовали на этом празднике. После представления каждый маленький гость получил праздничные подарки от Деда Мороза и фотографии на память.