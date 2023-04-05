АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Компания Huawei опубликовала годовой отчет за 2022 год, в котором сообщает о стабильной работе в течение 2022 года, обеспечив доход в размере 642,3 млрд китайских юаней и чистую прибыль в размере 35,6 млрд китайских юаней. Об этом передает МИА «Казинформ».

Huawei продолжает увеличивать инвестиции в научно-исследовательскую деятельность, при этом годовые расходы в 2022 году составляют 161,5 млрд китайских юаней, что составляет 25,1% от годового дохода компании, а общие расходы на научно-исследовательскую деятельность за последние 10 лет превысили 977,3 млрд китайских юаней.

«В 2022 году сложная внешняя среда и нерыночные факторы продолжали оказывать негативное влияние на деятельность Huawei, - сказал Эрик Сюй, председатель совета директоров Huawei, на пресс-конференции, посвященной годовому отчету компании. - Несмотря на это, мы продолжали двигаться вперед, делая все возможное для поддержания непрерывности бизнеса и обслуживания наших клиентов. Мы также приложили все усилия, чтобы увеличить объем собранного опыта - генерируя стабильный поток доходов, чтобы поддержать наше процветание и заложить основу для будущего развития».

На мероприятии также присутствовала Сабрина Мэн, финансовый директор Huawei.

«Наше финансовое положение остается прочным. На конец 2022 года коэффициент пассивов составил 58,9%, а чистый остаток денежных средств - 176,3 млрд юаней. Кроме того, общий баланс наших активов достиг одного триллиона юаней. В 2022 году наши общие расходы на научно-исследовательскую деятельность составили 161,5 млрд юаней, что составляет 25,1% от общего дохода - один из самых высоких показателей за всю историю Huawei», - сказала она.





Компания Huawei является убежденным сторонником совместного развития со своими партнерами по экосистеме и считает, что открытость и сотрудничество ведут к общему успеху. Компания продолжает открывать возможности своих платформ HarmonyOS, Kunpeng, Ascend и облачных решений, уделяя особое внимание улучшению опыта разработчиков, а также созданию возможностей и поддержке своих партнеров по всем направлениям. В настоящее время компания Huawei сотрудничает с более чем девятью миллионами разработчиков и более чем 40 000 партнеров по экосистеме, чтобы стимулировать инновации на базе экосистемы и создавать большую ценность для своих клиентов.

«2023 год будет иметь решающее значение для устойчивого развития компании Huawei, - отметил Сюй. - У Huawei есть все необходимое - возможности для роста, устойчивый бизнес-портфель, уникальные конкурентные преимущества, неизменное доверие наших клиентов и партнеров, а также смелость инвестировать значительные средства в исследования и разработки».

Все финансовые отчеты за 2022 год прошли независимый аудит KPMG, международной аудиторской компании «Большой четверки». Чтобы скачать годовой отчет за 2022 год, посетите сайт.