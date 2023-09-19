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    06:43, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Снизить стоимость медуслуг: Глава государства встретился с президентом GE Healthcare

    . В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах компании GE Healthcare
    Фото: Pixabay.com

    Глава государства встретился с Президентом GE Healthcare по Европе, Ближнему Востоку и Африке Робом Уолтоном. В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах компании GE Healthcare по локализации производства ультразвуковых аппаратов с последующим выпуском компьютерных томографов, ангиографов и маммографов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Казахстана подчеркнул, что данная инициатива в полной мере отвечает задаче по увеличению доли отечественного производства лекарственных средств и медицинской техники до 50% к 2025 году.

    Роб Уолтон рассказал Президенту о намерении GE Healthcare создать Централизованный национальный цифровой архив клинических изображений Республики Казахстан. Это позволит упростить управление данными о пациентах и, как следствие, снизить стоимость услуг.

    Компания также реализует образовательные программы для повышения квалификации кадров системы здравоохранения путем открытия GE Healthcare Academy на базе НАО «Медицинский Университет Астана». К полноценной деятельности учебное заведение сможет приступить в октябре текущего года.

    Глава государства высоко оценил стратегическое партнерство с GE по важным проектам в области здравоохранения в Казахстане.

    В рамках встречи состоялось подписание Рамочного соглашения об основных условиях реализации инвестиционного проекта GE Healthcare между Правительством Республики Казахстан и GE Healthcare.

    GE Healthсare представлена более чем в 140 странах. Выручка компании в 2022 году составила 19 млрд долларов, ее рыночная капитализация – 34,5 млрд долларов. 

    Напомним, ранее Президент встретился с вице-президентом корпорации Amazon Сьюзан Пойнтер. В ходе беседы с представителем крупнейшей в мире технологической компании были обсуждены возможности взаимовыгодного сотрудничества в развитии облачных технологий и строительстве дата-центров.

    Теги:
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