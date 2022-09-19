20 сентября в выставочном центре «Атакент» города Алматы начинает работу выставка «Mining & Metals Central Asia». Это крупнейший форум специалистов горнодобывающей отрасли Центральной Азии. В этом году заявки на участие подали экспоненты из 23 стран мира.

Компания «ЧЕТРА» - крупнейший российский поставщик бульдозерной техники – в выставке «Mining & Metals Central Asia» участвует уже несколько лет подряд. И каждый раз презентует лучшие, обновленные образцы техники. В этом году гостям стенда будет представлен модернизированный колесный трактор ТК25 с ведущими мостами с самоблокирующимися дифференциалами, которые позволяют снизить «холостую» пробуксовку колес, особенно на слабых грунтах, что, в свою очередь экономит потребление топлива на 20 %, увеличивает производительность на 20-30 % и улучшает проходимость машины. Модернизированный ЧЕТРА ТК25 имеет новый интерьер кабины (пластиковая облицовка, современная панель приборов и система микроклимата) и оснащен гидравлическим сервоуправлением, навесным оборудованием. На колесном тракторе установлена спутниковая система мониторинга техники ГЛОНАСС/GSM, которая позволяет удаленно отслеживать местоположение и параметры работы машины. Гости выставки смогут оценить удобство и комфорт кабины оператора, а также получить консультацию по вопросам эксплуатации техники ЧЕТРА в условиях именно своего предприятия.

Владимир Антонов, исполнительный директор компании «ЧЕТРА»: «Казахстан для нас всегда был стратегически важным регионом. Здесь расположены крупнейшие добывающие предприятия Центральной Азии, многие из которых являются нашими партнерами. Техника ЧЕТРА (бульдозеры, трубоукладчики, погрузчики) создана для горной добычи, отлично себя зарекомендовала при разработке скальных грунтов, а наличие широкого спектра дополнительного оборудования позволяет изготовить машину, оптимально отвечающую требованиям конкретного предприятия».

Выставка «Mining & Metals Central Asia» будет работать с 20 по 22 сентября.

















Источник фото - пресс служба Четра